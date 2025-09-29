Депутат Бабаріка хоче, щоб бюджетна комісія взяла під контроль кожну гривню в бюджеті Миколаєва

Депутатка запропонувала повернути практику детального розбору бюджету Миколаєва. Скриншот з трансляції міської ради

Депутат Миколаївської міської ради Світлана Бабаріка запропонувала бюджетній комісії повернутися до довоєнної практики аналізу видатків бюджету.

Мова про це йшла на засіданні бюджетної комісії Миколаївської міської ради 26 вересня, пишуть «МикВісті».

Цю пропозицію депутат озвучила в контексті підняття питання щодо можливості використання коштів бюджету на потреби конкретних округів.

— Чому ми не можемо повернутися до такого прискіпливого розбору бюджету, як було в 21-му році? Пам’ятаєте ті розподіли, ті розбори? — звернулася вона до голови комісії Федора Панченка.

Федір Панченко відповів, що саме він свого часу ініціював подібну практику, але більшість членів комісії її відхилили:

— Я пропонував такі розбори, і наша комісія відмовилась. Не я, а більшість. Мені тоді сказали: «Федір Борисович, от вам немає чим зайнятися — ви займайтеся цим», — сказав він.

Дискусію підтримав депутат Сергій Кантор, який уточнив, що у 2021 році були причини такому рішенню по роботі з бюджетом, а у 2022-му цьому завадила війна.

Однак депутатка сказала, що не пам’ятає такого голосування, і запропонувала винести це питання знову.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.