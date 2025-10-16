Уряд виділить ₴100 млн на підготовку Одеси до зими та посилення безпеки

Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Фото: Одеська міська рада

Уряд спрямує 100 мільйонів гривень для підготовки Одеси до опалювального сезону та підтримки об’єктів критичної інфраструктури.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час представлення нового керівника міської військової адміністрації.

За словами Олексія Кулеби, Одеса має стратегічне значення для всієї країни: через місто проходять гуманітарні та енергетичні маршрути, експорт зерна й міжнародна допомога. Від стабільності Одеси залежить безпека півдня та стійкість держави.

Він підкреслив, що напередодні зими головний пріоритет — готовність критичної інфраструктури: стабільне тепло, запаси палива, автономні джерела живлення та підготовлені ремонтні бригади.

«Начальник ОМВА Сергій Лисак має великий досвід державної служби та роботи в складних умовах. Він очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію — регіон, який живе під постійною загрозою обстрілів, але залишається центром економічної активності, логістики та оборони», — зазначили в Одеській міській раді.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 15 жовтня призначив Сергія Лисака начальником Одеської міської військової адміністрації.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував ці кадрові зміни та наголошував, що Одеса «заслуговує на більший захист і більшу підтримку».

Рішення ухвалили на тлі про припинення українського громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова.