У Південноукраїнську родини загиблих військових зможуть отримати допомогу на придбання пічного палива

Південноукраїнськ, фото з відкритих джерелПівденноукраїнськ, фото з відкритих джерел

У Південноукраїнську члени сімей загиблих військових та ветеранів війни зможуть отримати одноразову грошову допомогу на придбання твердого пічного палива.

Відповідний проєкт рішення затвердив виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради, пишуть «МикВісті».

Згідно з документом, допомога становитиме 6 тисяч гривень і надаватиметься один раз на рік, із щорічним підвищенням на 10%. Отримати таку допомогу зможе один із членів родини загиблого ветерана чи Захисника України.

Для отримання виплати потрібно подати:

  • заяву;

  • довідку про наявність у житлі пічного опалення;

  • копію посвідчення члена сім’ї загиблого (за наявності);

  • банківські реквізити для перерахування коштів.

Опалювальний сезон у Миколаєві: що відомо

У Миколаєві з 30 жовтня розпочався опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери.

Тепло у будинках миколаївців з’явиться починаючи з 10 листопада. Своєю чергою, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич наголосив, що процес підключення проходитиме поступово. Через це повністю опалення з’явиться лише через декілька днів після старту сезону.

Зазначимо, голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко закликав українців відповідальніше ставитися до споживання електроенергії в умовах осінньо-зимового періоду. Він порадив не нагрівати помешкання до звичних 20-22°C, а натомість одягатись тепліше, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

