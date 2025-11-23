«На підготовку до зими», — Сєнкевич повідомив, що Миколаїв отримає ₴24 млн з держбюджету

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото «МикВісті»

Миколаїв отримає з державного бюджету 24 мільйона гривень. Ці кошти спрямують зокрема на закупівлю обладнання, що забезпечуватиме життєдіяльність міста в опалювальний період.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час спілкування з журналістами, пишуть «МикВісті».

Як відомо, уряд виділив Миколаївській області майже 70 мільйонів гривень на «першочергові потреби». З них Миколаїв отримає 24 мільйона гривень, повідомив міський голова.

— Миколаєву виділено 24 мільйона гривень. Вони підуть на підготовку до зими, на паливо, на обладнання для забезпечення життєдіяльності міста в опалювальний період. Ці кошти, на жаль, ми не можемо використати на зарплати працівникам бюджетної сфери та оплату комунальних послуг, — заявив мер.

Нагадаємо, що з 68,8 мільйона гривень обласний бюджет отримає 40 мільйонів гривень, а 28,8 мільйона гривень спрямують чотирьом громадам області: Галицинівській сільській, Горохівській сільській, Миколаївській міській та Первомайській селищній.

Кошти можуть бути використані на ключові потреби прифронтових регіонів, зокрема:

будівництво та облаштування укриттів;

невідкладні аварійно-відновлювальні роботи;

будівельні матеріали для відновлення пошкоджених об’єктів;

ремонт мереж тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, опалення та електромереж;

захист об’єктів критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів України виділить один мільярд гривень для ліквідації наслідків російських обстрілів у прифронтових регіонах. Допомогу отримають 93 громади, серед яких — і населені пункти Миколаївської області.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім появідомив, що частину з 70 мільйонів гривень для області витратять на закупівлю палива, матеріалів для відновлювальних робіт та придбання системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).