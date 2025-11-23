«На підготовку до зими», — Сєнкевич повідомив, що Миколаїв отримає ₴24 млн з держбюджету
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
12:29, 23 листопада, 2025
-
Миколаїв отримає з державного бюджету 24 мільйона гривень. Ці кошти спрямують зокрема на закупівлю обладнання, що забезпечуватиме життєдіяльність міста в опалювальний період.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час спілкування з журналістами, пишуть «МикВісті».
Як відомо, уряд виділив Миколаївській області майже 70 мільйонів гривень на «першочергові потреби». З них Миколаїв отримає 24 мільйона гривень, повідомив міський голова.
— Миколаєву виділено 24 мільйона гривень. Вони підуть на підготовку до зими, на паливо, на обладнання для забезпечення життєдіяльності міста в опалювальний період. Ці кошти, на жаль, ми не можемо використати на зарплати працівникам бюджетної сфери та оплату комунальних послуг, — заявив мер.
Нагадаємо, що з 68,8 мільйона гривень обласний бюджет отримає 40 мільйонів гривень, а 28,8 мільйона гривень спрямують чотирьом громадам області: Галицинівській сільській, Горохівській сільській, Миколаївській міській та Первомайській селищній.
Кошти можуть бути використані на ключові потреби прифронтових регіонів, зокрема:
- будівництво та облаштування укриттів;
- невідкладні аварійно-відновлювальні роботи;
- будівельні матеріали для відновлення пошкоджених об’єктів;
- ремонт мереж тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, опалення та електромереж;
- захист об’єктів критичної інфраструктури.
Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів України виділить один мільярд гривень для ліквідації наслідків російських обстрілів у прифронтових регіонах. Допомогу отримають 93 громади, серед яких — і населені пункти Миколаївської області.
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім появідомив, що частину з 70 мільйонів гривень для області витратять на закупівлю палива, матеріалів для відновлювальних робіт та придбання системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.
Останні новини про: Бюджет Миколаєва
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.