  • неділя

    23 листопада, 2025

  • 15.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 15.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«На підготовку до зими», — Сєнкевич повідомив, що Миколаїв отримає ₴24 млн з держбюджету

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото «МикВісті»Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото «МикВісті»

Миколаїв отримає з державного бюджету 24 мільйона гривень. Ці кошти спрямують зокрема на закупівлю обладнання, що забезпечуватиме життєдіяльність міста в опалювальний період.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час спілкування з журналістами, пишуть «МикВісті».

Як відомо, уряд виділив Миколаївській області майже 70 мільйонів гривень на «першочергові потреби». З них Миколаїв отримає 24 мільйона гривень, повідомив міський голова.

Реклама

— Миколаєву виділено 24 мільйона гривень. Вони підуть на підготовку до зими, на паливо, на обладнання для забезпечення життєдіяльності міста в опалювальний період. Ці кошти, на жаль, ми не можемо використати на зарплати працівникам бюджетної сфери та оплату комунальних послуг, — заявив мер.

Нагадаємо, що з 68,8 мільйона гривень обласний бюджет отримає 40 мільйонів гривень, а 28,8 мільйона гривень спрямують чотирьом громадам області: Галицинівській сільській, Горохівській сільській, Миколаївській міській та Первомайській селищній.

Кошти можуть бути використані на ключові потреби прифронтових регіонів, зокрема:

  • будівництво та облаштування укриттів;
  • невідкладні аварійно-відновлювальні роботи;
  • будівельні матеріали для відновлення пошкоджених об’єктів;
  • ремонт мереж тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, опалення та електромереж;
  • захист об’єктів критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів України виділить один мільярд гривень для ліквідації наслідків російських обстрілів у прифронтових регіонах. Допомогу отримають 93 громади, серед яких — і населені пункти Миколаївської області.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім появідомив, що частину з 70 мільйонів гривень для області витратять на закупівлю палива, матеріалів для відновлювальних робіт та придбання системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: Бюджет Миколаєва

«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва
Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва
«Я на нервах», — Панченко розізлився на депутатів, бо вони не хочуть вдруге фінансувати проєктування відбудови школи на його окрузі
Реклама

Читайте також:

новини

«Дуже інтенсивно опадає листя», — КП «Парки» розказали, навіщо їм ще один кредит у ₴45 млн на машини для прибирання вулиць Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

«Заберу з пологового»: у Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу допомоги породіллям

Ірина Олехнович
новини

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Марія Хаміцевич
новини

У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бюджет Миколаєва

«Я на нервах», — Панченко розізлився на депутатів, бо вони не хочуть вдруге фінансувати проєктування відбудови школи на його окрузі
Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва
«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

«Для економії електроенергії», — у Південноукраїнську вимикатимуть вуличне освітлення

1 година тому

Як Миколаїв може змінити підхід до захисту історичної забудови й що за цим стоїть

Юлія Бойченко

Головне сьогодні