Контрнаступление Сил обороны Украины заставляет оккупантов просить помощи у Красного Креста и бежать на украденных велосипедах.

Об этом сообщает украинская разведка.

Военные из 202-го отдельного мотострелкового полка, которые находятся в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Пока звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины.

Оккупанты пытались сопротивляться наступлению на Харьковском направлении, обстреливая позиции ВС Украины из танков и тяжелой огнеметной системы «Сонцепек». Впрочем, понесли серьезные потери, оставили позиции и малыми группами отошли назад. Жалуются на мощное наступление ВС Украины, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком.

В Днепропетровском направлении враг пытается удержать позиции. Впрочем, нарастает недовольство новым подкреплением — большинству новобранцев 55-60 лет.

Чтобы удержать позиции в Херсонской области, оккупанты подвезли «свежих» солдат с территории РФ. Впрочем, пополнение категорически отказывается принимать участие в наступательных боевых действиях.

Вместе с тем в пропагандистских российских СМИ распространяется информация о том, что контрнаступление ВС Украины это фейковая «пиар-акция». Кремлевская пропаганда пытается убедить своих граждан, что все сообщения о контрнаступлении — «показательное выступление» для Европы и цивилизованного мира. А все предоставленное западное вооружение и военная техника проданы неизвестным покупателям.

Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.

Вчера украинские защитники официально отчитались о выполнении задания по полной деоккупации города Балаклея в Харьковской области.

Также ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Наши защитники подняли украинское знамя в населенном пункте.

Напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.

Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.

В свою очередь, в Кремле отказались комментировать контрнаступление ВСУ в Харьковской области.