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237-й гвардейский десантно-штурмовой полк РФ прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что значительная часть из выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.
237-й гвардейский десантно-штурмовой Торунский Краснознаменный полк — воинская часть № 12865. Входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Местом дислокации полка является город Псков Псковской области.
Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.
Вчера украинские защитники официально отчитались о выполнении задания по полной деоккупации города Балаклея в Харьковской области.
Также ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Наши защитники подняли украинское знамя в населенном пункте.
Напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.
Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.
В свою очередь, в Кремле отказались комментировать контрнаступление ВСУ в Харьковской области.
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237-й гвардейский десантно-штурмовой полк РФ прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что значительная часть из выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.
237-й гвардейский десантно-штурмовой Торунский Краснознаменный полк — воинская часть № 12865. Входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Местом дислокации полка является город Псков Псковской области.
Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.
Вчера украинские защитники официально отчитались о выполнении задания по полной деоккупации города Балаклея в Харьковской области.
Также ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Наши защитники подняли украинское знамя в населенном пункте.
Напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.
Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.
В свою очередь, в Кремле отказались комментировать контрнаступление ВСУ в Харьковской области.