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Такие данные предоставил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
— Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 – военнослужащих. Как отмечают специалисты, у большинства есть следы насильственной смерти, — написал он.
В общей сложности массовые захоронения в недавно освобожденном от российских оккупантов городе насчитывают более 450 могил, добавил Синегубов.
- Работы продолжаются, - отметил глава области.
Незадолго до прихода украинских освободителей оккупанты вывезли из Изюма в Россию около 80 детей.
Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.
Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче.
Позже выяснилось, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.
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Такие данные предоставил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
— Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 – военнослужащих. Как отмечают специалисты, у большинства есть следы насильственной смерти, — написал он.
В общей сложности массовые захоронения в недавно освобожденном от российских оккупантов городе насчитывают более 450 могил, добавил Синегубов.
- Работы продолжаются, - отметил глава области.
Незадолго до прихода украинских освободителей оккупанты вывезли из Изюма в Россию около 80 детей.
Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.
Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче.
Позже выяснилось, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.