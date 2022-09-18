На вечер субботы, 17 сентября, эксперты Нацполиции в деоккупированном Изюме Харьковской области эксгумировали уже 59 тел.

Такие данные предоставил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

— Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 – военнослужащих. Как отмечают специалисты, у большинства есть следы насильственной смерти, — написал он.

В общей сложности массовые захоронения в недавно освобожденном от российских оккупантов городе насчитывают более 450 могил, добавил Синегубов.

- Работы продолжаются, - отметил глава области.

Незадолго до прихода украинских освободителей оккупанты вывезли из Изюма в Россию около 80 детей.

Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.

Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче.

Позже выяснилось, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.