Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении начальника таможенного поста «Рени» Одесской таможни. Он получал от брокеров фиксированную таксу за оформление документов на экспорт зерновых культур, критически важным для нашего государства.

Обвинительный акт направлен в суд, сообщает пресс- служба Госбюро расследований.

В условиях военного положения и блокады портов таможенник установил таксу на каждую фуру и на выдачу Сертификатов о происхождении товаров из Украины на каждое авто.

Правоохранители задержали чиновника «на горячем» на получении только одного таможенного брокера более 150 тыс. грн за беспрепятственное оформление автомобилей с зерновыми культурами и выдачу 15 сертификатов.

Он обвиняется в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что Россия решила приостановить действие договора из-за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.

Позже Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.

Также сообщалось, что мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как Россия вышла из соглашения о разрешении на экспорт зерна из Украины через Черное море.

Вчера Россия решила вернуться к выполнению зерновой сделки, из которой она самовольно «вышла» в субботу. Это произошло после разговора президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.