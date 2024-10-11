Ворог здійснив майже 60 атак по портах, суднах та зерносховищах за останні 3 місяці, — Кулеба

Наслідки атак рф на порти, Фото: пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України

За останні три місяці російські війська завдали майже 60 ударів по українських портах, цивільних суднах та зерносховищах, пошкодивши майже 300 об'єктів інфраструктури.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За словами держслужбовця, від ударів було пошкоджено або знищено близько 300 об’єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних суден. Внаслідок цих атак постраждали 79 цивільних, серед яких, працівники портів, логістичних компаній та члени екіпажів.

Наслідки атак рф на порти, Фото: пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України

Кулеба підкреслив, що кожен воєнний злочин ретельно документується. Він переконаний, що Росія нестиме відповідальність за ці атаки по інфраструктурі та порушення міжнародного права.

«Світ має рішуче реагувати на ці обстріли, адже їхні наслідки відчуває не лише Україна. Понад 40 країн, зокрема Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Китай, В'єтнам, Індонезія, Іспанія, Туреччина та Нідерланди, отримують українське зерно», — зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялось, що російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеського району. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.

Миколаївські порти і війна

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Адже Росія продовжує щоденно обстрілювати Очаків з території Кінбурнської коси, оскільки намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди», повідомляли в Силах оборони півдня.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

А у липні 2023 року у Кремлі заявили про зупинення дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. З того часу Росія почала завдавати масованих ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України, атакуючи Одесу, Миколаїв та інші портові міста.

Водночас показники серпневого експорту зернових з України у 2023 році знаходились на рівні довоєнних показників експорту зерна Миколаївським морським торговельним портом. До прикладу, впродовж 2021 року порт експортував близько 12 мільйонів тонн зернових.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що для захисту від російських окупантів судноплавства у Чорному морі потрібно розгорнути зенітні ракетні комплекси уздовж узбережжя від Миколаєва до Рені.