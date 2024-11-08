Вимагала хабар у паралізованого військового: на Кіровоградщині затримали керівницю МСЕК
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- Даріна Мельничук
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21:10, 08 листопада, 2024
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Керівниця одного із міжрайонних центрів Медико-соціальної експертизи на Кіровоградщині вимагала 2 тисячі доларів від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За інформацією правоохоронців, український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.
Однак, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військового за оформлення статусу. Правоохоронці затримали керівницю, коли вона отримувала всю суму хабаря.
Жінці повідомили про підозру за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».
Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Корупція в МСЕК
На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.
Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.
ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».
7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.
Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.
Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.
Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.
Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.
Нагадаємо, що Уряд назначив аудит пенсій по інвалідності серед посадовців, а спецгрупа перевірить рішення МСЕК.
Нагадаємо, що керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, за результатами — 16 посадовців звільняються.
Також в міністерство соціальної політики України запевнили, що реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на розмір пенсій по інвалідності, якщо виплати були призначені на законних підставах.
28 жовтня повідомлялося, що функції Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності. Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Також повідомлялося, що в Україні з 1 січня стартує перший етап реформи медико-соціальних експертних комісій. Реформа передбачає переведення функцій МСЕК у кластерні лікарні, скасування поняття медико-соціальної експертизи та цифровізованою.
Крім того, у фігурантів справ щодо корупційних схем у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) знайшли зброю, елітні автівки та мільйони гривень на рахунках.
Також посадовицю Центральної Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) затримали під час отримання хабаря у 2 тисячі доларів за надання чоловіку фейкової групи інвалідності.
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