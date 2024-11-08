Вимагала хабар у паралізованого військового: на Кіровоградщині затримали керівницю МСЕК

На Кіровоградщині керівниця МСЕК вимагала хабар у паралізованого військового. Фото: СБУ

Керівниця одного із міжрайонних центрів Медико-соціальної експертизи на Кіровоградщині вимагала 2 тисячі доларів від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією правоохоронців, український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.

Однак, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військового за оформлення статусу. Правоохоронці затримали керівницю, коли вона отримувала всю суму хабаря.

Реклама

Жінці повідомили про підозру за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.