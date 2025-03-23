  • неділя

    23 березня, 2025

  • 10.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 березня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 10.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївській області за добу виникло 24 пожежі: горіли будинки, ліс і автомобілі

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби, 22-23 березня у Миколаївській області ліквідували 24 пожежі. Найбільше займань зафіксували на відкритій місцевості — горіли суха трава, сміття, чагарники та очерет.

Вогонь охопив понад 17 гектарів, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що в одному з випадків пожежа перекинулася на сарай, проте рятувальникам вдалося вчасно загасити полумʼя.

У Вознесенському надлісництві горіла хвойна підстилка на площі 200 квадратних метрів. Пожежу ліквідували силами рятувальників та лісників.

П'ять пожеж сталися у приватному секторі. У Миколаєві рятувальники евакуювали 67-річного чоловіка та запобігли знищенню трьох будинків, квартири та неексплуатованої будівлі.

Двічі фіксували займання автомобілів. У першому випадку вогонь пошкодив моторний відсік Daewoo Matiz, проте машину вдалося врятувати. В Очакові через атаку FPV-дронів загорівся автомобіль, але пожежу оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

До ліквідації пожеж залучили 96 рятувальників, 27 одиниць техніки, а також вогнеборців місцевих пожежних команд. На місцях подій також працювали правоохоронці.

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім цього, у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.

Останні новини про: Пожежі

Через обстріли у Херсонській області стались дві пожежі у житлових будинках
У Миколаївській області за добу виникло 14 пожеж, на одній з них загинула жінка
На Миколаївщині за добу сталось 7 пожеж у житловому секторі та 10 — на відкритих територіях
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук
новини

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Світлана Іванченко
новини

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

Даріна Мельничук
новини

З бюджету Миколаєва торік виділили ₴7,6 млн на ремонт укриттів в школах та дитсадках

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталось 7 пожеж у житловому секторі та 10 — на відкритих територіях
У Миколаївській області за добу виникло 14 пожеж, на одній з них загинула жінка
Через обстріли у Херсонській області стались дві пожежі у житлових будинках

Росіяни атакували три громади на Миколаївщині, є пошкодження

На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +15°C

У Миколаєві відкрили книгарню однієї з найбільших українських мереж «Книгарня «Є»