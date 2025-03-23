У Миколаївській області за добу виникло 24 пожежі: горіли будинки, ліс і автомобілі

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби, 22-23 березня у Миколаївській області ліквідували 24 пожежі. Найбільше займань зафіксували на відкритій місцевості — горіли суха трава, сміття, чагарники та очерет.

Вогонь охопив понад 17 гектарів, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що в одному з випадків пожежа перекинулася на сарай, проте рятувальникам вдалося вчасно загасити полумʼя.

У Вознесенському надлісництві горіла хвойна підстилка на площі 200 квадратних метрів. Пожежу ліквідували силами рятувальників та лісників.

П'ять пожеж сталися у приватному секторі. У Миколаєві рятувальники евакуювали 67-річного чоловіка та запобігли знищенню трьох будинків, квартири та неексплуатованої будівлі.

Двічі фіксували займання автомобілів. У першому випадку вогонь пошкодив моторний відсік Daewoo Matiz, проте машину вдалося врятувати. В Очакові через атаку FPV-дронів загорівся автомобіль, але пожежу оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

До ліквідації пожеж залучили 96 рятувальників, 27 одиниць техніки, а також вогнеборців місцевих пожежних команд. На місцях подій також працювали правоохоронці.

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім цього, у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.