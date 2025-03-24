У Миколаєві та області за добу сталося 25 пожеж: горіли будівлі, авто та сухостій
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- Марія Хаміцевич
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11:44, 24 березня, 2025
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23 березня та в ніч на 24 березня рятувальники ліквідували 25 пожеж у Миколаївській області. Гасили сараї, автомобілі та займання сухостою.
Про це повідомли в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Три займання сталися у житловому секторі:
- у Миколаєві на вулиці Малко-Тернівській горіла господарча споруда (40 кв. м);
- у селі Софіївка згоріла господарча будівля (15 кв. м);
- на проспекті Центральному в Миколаєві вогонь знищив три пластикові контейнери.
Також виникли дві пожежі автомобілів:
- у селі Криве Озеро зайнявся Nissan Almera через коротке замикання;
- у селі Казанка загорівся мікроавтобус Fiat Ducato, причину встановлюють.
Окрім цього, рятувальники гасили численні займання сухостою, сміття та очерету — загалом понад 19 гектарів у різних районах області.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Крім цього, у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.
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