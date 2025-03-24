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У Миколаєві та області за добу сталося 25 пожеж: горіли будівлі, авто та сухостій

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

23 березня та в ніч на 24 березня рятувальники ліквідували 25 пожеж у Миколаївській області. Гасили сараї, автомобілі та займання сухостою.

Про це повідомли в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Три займання сталися у житловому секторі:

  • у Миколаєві на вулиці Малко-Тернівській горіла господарча споруда (40 кв. м);
  • у селі Софіївка згоріла господарча будівля (15 кв. м);
  • на проспекті Центральному в Миколаєві вогонь знищив три пластикові контейнери.

Також виникли дві пожежі автомобілів:

  • у селі Криве Озеро зайнявся Nissan Almera через коротке замикання;
  • у селі Казанка загорівся мікроавтобус Fiat Ducato, причину встановлюють.

Окрім цього, рятувальники гасили численні займання сухостою, сміття та очерету загалом понад 19 гектарів у різних районах області.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім цього, у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.

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