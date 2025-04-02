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На Миколаївщині вибухотехніки поліції знищили касетний боєприпас

Вибухотехніки поліції на Миколаївщині знищили касетний боєприпас. Фото: НацполіціяВибухотехніки поліції на Миколаївщині знищили касетний боєприпас. Фото: Нацполіція

У Миколаївському районі мешканець Шевченківської сільської громади виявили вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що фахівці вибухотехнічної служби поліції прибули на місце події, провести огляд та знешкодили боєприпас. 

«Зважаючи на те, що касетні бойові елементи є вкрай небезпечними і транспортувати їх неможливо, вибухотехніки знищили його методом контрольованого підриву на місці виявлення із дотриманням усіх норм безпеки», — додали у повідомленні.

Вибухотехніки поліції на Миколаївщині знищили касетний боєприпас. Фото: НацполіціяВибухотехніки поліції на Миколаївщині знищили касетний боєприпас. Фото: Нацполіція
Вибухотехніки поліції на Миколаївщині знищили касетний боєприпас. Фото: НацполіціяВибухотехніки поліції на Миколаївщині знищили касетний боєприпас. Фото: Нацполіція

У поліції, нагадали, як діяти, якщо виявили вибухівку:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до неї; 
  • повідомте про знахідку на спецлінію 102; 
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів; 
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів. 

Нагадаємо, у селі Лупареве Миколаївського району вибухотехніки поліції знищили вибухонебезпечний предмет.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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