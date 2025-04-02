На Миколаївщині вибухотехніки поліції знищили касетний боєприпас
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
12:45, 02 квітня, 2025
-
У Миколаївському районі мешканець Шевченківської сільської громади виявили вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що фахівці вибухотехнічної служби поліції прибули на місце події, провести огляд та знешкодили боєприпас.
«Зважаючи на те, що касетні бойові елементи є вкрай небезпечними і транспортувати їх неможливо, вибухотехніки знищили його методом контрольованого підриву на місці виявлення із дотриманням усіх норм безпеки», — додали у повідомленні.
У поліції, нагадали, як діяти, якщо виявили вибухівку:
- у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до неї;
- повідомте про знахідку на спецлінію 102;
- до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
- негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у селі Лупареве Миколаївського району вибухотехніки поліції знищили вибухонебезпечний предмет.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
Останні новини про: Мінна безпека