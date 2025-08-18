Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    18 серпня, 2025

  • 28°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 28° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу сталося 42 пожежі: горіли ліси й житловий сектор

За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС

За добу, 17 серпня та вночі 18 серпня територія Миколаївської області горіла 42 рази. Більшість пожеж сталися на відкритих територіях.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Дві з них виникли через обстріли — у Куцурубській та Галицинівській громадах. Там загорілися сараї, автомобіль та суха трава.

Також горіли ліси: в Ольшанській громаді — 1 гектар, у Новоодеській — дві ділянки площею 2 гектари та 1500 квадратних метрів.

Ще шість пожеж сталися в житловому секторі, решта — на відкритих територіях. Загалом вогонь охопив понад 26 гектарів.

За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС
За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС
За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС
За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС
За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС
За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС
За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС
За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС
За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що на Миколаївщині знову фіксують масові займання. «Скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», — пишуть у ДСНС.

Останні новини про: Пожежі

Майже ₴30 млрд збитків за тиждень: пожежі знищили сотні гектарів природи на Одещині
Минулої доби на Миколаївщині вигоріло понад 22 га чагарників та очерету
Вночі дрони атакували передмістя Одеси: спалахнула масштабна пожежа на енергетичному об’єкті
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Вночі дрони атакували передмістя Одеси: спалахнула масштабна пожежа на енергетичному об’єкті
Минулої доби на Миколаївщині вигоріло понад 22 га чагарників та очерету
Майже ₴30 млрд збитків за тиждень: пожежі знищили сотні гектарів природи на Одещині

За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську

У Миколаєві відремонтують операційний блок військового госпіталю за майже ₴11 млн

1 година тому

Росіяни били по Миколаївщині дронами та артилерією: є руйнування

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay