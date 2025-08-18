На Миколаївщині за добу сталося 42 пожежі: горіли ліси й житловий сектор

За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС

За добу, 17 серпня та вночі 18 серпня територія Миколаївської області горіла 42 рази. Більшість пожеж сталися на відкритих територіях.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Дві з них виникли через обстріли — у Куцурубській та Галицинівській громадах. Там загорілися сараї, автомобіль та суха трава.

Також горіли ліси: в Ольшанській громаді — 1 гектар, у Новоодеській — дві ділянки площею 2 гектари та 1500 квадратних метрів.

Ще шість пожеж сталися в житловому секторі, решта — на відкритих територіях. Загалом вогонь охопив понад 26 гектарів.

За добу на Миколаївщині сталося 42 пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що на Миколаївщині знову фіксують масові займання. «Скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», — пишуть у ДСНС.