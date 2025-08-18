На Миколаївщині за добу сталося 42 пожежі: горіли ліси й житловий сектор
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
12:04, 18 серпня, 2025
-
За добу, 17 серпня та вночі 18 серпня територія Миколаївської області горіла 42 рази. Більшість пожеж сталися на відкритих територіях.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Дві з них виникли через обстріли — у Куцурубській та Галицинівській громадах. Там загорілися сараї, автомобіль та суха трава.
Також горіли ліси: в Ольшанській громаді — 1 гектар, у Новоодеській — дві ділянки площею 2 гектари та 1500 квадратних метрів.
Ще шість пожеж сталися в житловому секторі, решта — на відкритих територіях. Загалом вогонь охопив понад 26 гектарів.
Нагадаємо, що на Миколаївщині знову фіксують масові займання. «Скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», — пишуть у ДСНС.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.