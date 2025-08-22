Подробиці обшуків у мерії Миколаєва та ДЖКГ через конкурс на сортування сміття: «Вилучено документацію та інші речі»
Світлана Іванченко
15:46, 22 серпня, 2025
У Миколаєві правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом можливих зловживань посадовців міської ради під час проведення конкурсу на закупівлю послуг із сортування сміття.
Як зазначили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури, йдеться про договір вартістю 1,25 мільярда гривень строком на 25 років.
Наразі проведені санкціоновані судом обшуки у міській раді та її структурних підрозділах, вилучили документацію та інші речі, які можуть мати доказове значення.
Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка побудує сортувальну лінію у Миколаєві, проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади.
Полігон ТПВ під Миколаєвом
Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.
Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.
У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.
20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».
У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.
Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.
