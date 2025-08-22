Подробиці обшуків у мерії Миколаєва та ДЖКГ через конкурс на сортування сміття: «Вилучено документацію та інші речі»

Слідчі дії у справі можливих зловживань посадовцями Миколаївської міської ради. Фото: Миколаївська облпрокуратура

У Миколаєві правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом можливих зловживань посадовців міської ради під час проведення конкурсу на закупівлю послуг із сортування сміття.

Як зазначили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури, йдеться про договір вартістю 1,25 мільярда гривень строком на 25 років.

Наразі проведені санкціоновані судом обшуки у міській раді та її структурних підрозділах, вилучили документацію та інші речі, які можуть мати доказове значення.

Слідчі дії у справі можливих зловживань посадовцями Миколаївської міської ради. Фото: Миколаївська облпрокуратура

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка побудує сортувальну лінію у Миколаєві, проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

Реклама

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.