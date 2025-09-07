Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    7 вересня, 2025

  • 24.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 7 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 24.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві під час обстрілу постраждала вагітна жінка: лікарі провели екстрені пологи

У Києві під час обстрілу постраждала вагітна жінка. Фото: ДСНСУ Києві під час обстрілу постраждала вагітна жінка. Фото: ДСНС

У ніч на 7 вересня під час масованої атаки Росії на Київ постраждала 24-річна вагітна жінка. Лікарям довелося провести екстрені пологи. Наразі і мати, і її передчасно народжений син перебувають у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомила керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург у коментарі «Суспільному».

За її словами, до міської лікарні доставили кількох постраждалих з опіками та вибуховими травмами. Серед них — жінка в критичному стані, якій медики надали невідкладну допомогу. Лікарі ухвалили рішення про екстрений кесарів розтин. Жінка народила хлопчика, після чого пацієнтку перевели до Київської міської клінічної лікарні.

Медики продовжують боротися за життя породіллі та немовляти.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня Росія здійснила рекордну атаку, застосувавши понад 800 дронів, 9 крилатих та 4 балістичні ракети. За попередніми даними, серед загиблих — дитина.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої нічної атаки Росії на Україну загинули четверо людей, ще 44 отримали поранення.

Останні новини про: Війна в Україні

Будапешт блокуватиме вступ України в ЄС не зважаючи на думку Росії, — МЗС Угорщини
Зеленський: унаслідок нічного обстрілу загинули четверо людей, ще 44 — поранені
Свириденко показала наслідки сьогоднішнього удару Росії по будівлі Кабміну
Реклама

Читайте також:

новини

Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві за рік подорожчала на 1 тисячу гривень

Аліна Квітко
новини

«Родина для кожної дитини»: у Миколаєві відбувся пікнік для прийомних та потенційних батьків дітей з інтернатів

Даріна Мельничук
новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей — дані мерії

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Свириденко показала наслідки сьогоднішнього удару Росії по будівлі Кабміну
Зеленський: унаслідок нічного обстрілу загинули четверо людей, ще 44 — поранені
Будапешт блокуватиме вступ України в ЄС не зважаючи на думку Росії, — МЗС Угорщини

Рейтинг прозорості бюджетів: Миколаїв відкритий лише на 34%

Свириденко показала наслідки сьогоднішнього удару Росії по будівлі Кабміну

8 годин тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay