У Києві під час обстрілу постраждала вагітна жінка: лікарі провели екстрені пологи

У Києві під час обстрілу постраждала вагітна жінка. Фото: ДСНС

У ніч на 7 вересня під час масованої атаки Росії на Київ постраждала 24-річна вагітна жінка. Лікарям довелося провести екстрені пологи. Наразі і мати, і її передчасно народжений син перебувають у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомила керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург у коментарі «Суспільному».

За її словами, до міської лікарні доставили кількох постраждалих з опіками та вибуховими травмами. Серед них — жінка в критичному стані, якій медики надали невідкладну допомогу. Лікарі ухвалили рішення про екстрений кесарів розтин. Жінка народила хлопчика, після чого пацієнтку перевели до Київської міської клінічної лікарні.

Медики продовжують боротися за життя породіллі та немовляти.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня Росія здійснила рекордну атаку, застосувавши понад 800 дронів, 9 крилатих та 4 балістичні ракети. За попередніми даними, серед загиблих — дитина.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої нічної атаки Росії на Україну загинули четверо людей, ще 44 отримали поранення.