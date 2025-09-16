Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Українські військові вдарили по нафтопереробному заводу в РФ: там лунали вибухи та спалахнула пожежа

Саратовський нафтопереробний завод. Фото: Генштаб ЗСУСаратовський нафтопереробний завод. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, Саратовський нафтопереробний завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю та технічної сірки. Загалом завод випускає понад 20 видів нафтопродуктів.

У 2023 році підприємство переробило 4,8 мільйона тонн сировини. Воно залучене до забезпечення потреб збройних сил Росії.

«Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами та озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України», — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у серпні Сили оборони України завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту «Сочі».

Також Служба безпеки України повідомила про спецоперацію на аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Українські безпілотники атакували п’ять російських винищувачів, авіаційний склад, а один літак було знищили повністю.

