У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Фото: «МикВісті»У Миколаєві пояснили, чому в одні школи доставляють їжу в каструлях, а в інші — в ланчбоксах. Фото: «МикВісті»

Заступник міського голови Миколаєва Анатолій Петров та директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у закладах освіти міста Петро Вашеняк пояснили, чому в одні школи їжу доставляють у каструлях, а в інші — у ланчбоксах.

Про це вони повідомили 19 вересня під час брифінгу у міській раді щодо ситуації з харчуванням у школах Миколаєва, передає кореспондент «МикВісті».

За їх словами, у заклади, де є обладнання для підігріву страв, їжу привозять у термосах та каструлях. Натомість у школах, де такого обладнання немає, їжу доставляють у ланчбоксах.

— А чому в одній школі їжу розвозять у каструлях, а в інших — в одноразових ланчбоксах? Адже це додаткові витрати на їх придбання. Хто їх оплачує — підприємство чи батьки?, — запитала журналістка.

— Поясню. Не всі буфетні школи обладнані технікою для підігріву страв. Тому в такі заклади ми доставляємо їжу в ланчбоксах. Це стосується шкіл з кількістю дітей від 900 до 3 тисяч, — сказав директор КП Петро Вашеняк.

— У закладах освіти мають бути марміти для перших і других страв. Коли їжа приїжджає у термосах, її перекладають у каструлі, які постійно підтримують температуру близько 50 градусів. Але є школи, де мармітів немає, тому їжа там швидше охолоджується. У таких випадках доставляють у ланчбоксах. Якщо школа розташована недалеко від харчоблоку, це дозволяє зберегти страви теплими. Особисто я вважаю, що з часом варто повністю перейти на ланчбокси. Це моє бачення, — пояснив заступник міського голови Анатолій Петров.

— За чий кошт?, — уточнила журналістка.

— За кошти підприємства. Усі тендери проведені прозоро, договори можна переглянути, — відповів Петро Вашеняк.

Також заступник міського голови Анатолій Петров пояснив, що наразі доставляти їжу в ланчбоксах до всіх шкіл Миколаєва неможливо. Частину закладів забезпечують таким харчуванням, проте для повного переходу потрібні багато ресурсів та обладнання.

— А чому не можна було одразу запровадити систему, або до школи вся їжа доставлялася в цих ланчбоксах?, — запитує журналістка.

— Я поясню. Так, дивіться, для того, що перше треба, треба обладнати фабрику-кухню, на якій будуть і не одну. Якщо на місто, то я так думаю, що це має їх бути хоча б чотири в кожному районі. Це кухня, яка має бути обладнана сучасним обладнанням, де приходять працівники, роблять заготовки, фасують герметично, це теж машини, запечатують. Ви розумієте, що це зробить одна кухня, має приблизно 8 тисяч порцій. Потім треба техніка, щоб її вранці розвести. Всі школи, де будуть приймати їжу, купити шафи, які будуть нагрівати ці ланчбокси. Це процес. Я думаю, що протягом року ми зможемо вийти на результат. Але це, я думаю, не знаю, скільки це, навіть мільйонів не рахували. Ви нарахували? Багато, так? Я думаю, що це зробимо, але не за рік. Я думаю, що ми, може, візьмемо ось цей район, де знаходиться саме підприємство КОП, є потужності, і хоча б там Заводський, частина Центрального району, так найближчі. Це поступовий перехід буде, бо він дуже дороговартісний, — додав Анатолій Петров.

Також у міськраді зазначили, що витрати на доставку їжі в ланчбоксах лягають на комунальне підприємство, яке організовує харчування.

— На скільки дорожче доставляти їжу в ланчбоксах для підприємства?, — уточнила журналістка.
— Ми дорожче не заплатимо, тобто у них є свої витрати, вони прораховують їх. Електроенергія, ланчбокси – це вже їхні витрати, — додав Анатолій Петров.

Скарги на харчуванням у школах Миколаєва

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Так кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця року, фото: Ганна ШевченкоТак кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця року, фото: Ганна Шевченко

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію. 

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

Зазначимо, що на останній сесії депутати Миколаївської міської ради перерозподілили бюджет міста, зокрема спрямували 14 мільйонів гривень на харчування дітей у школах міста.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планували витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає

Працівницю їдальні миколаївської гімназії №39 звільнили після скандалу з харчуванням
Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів
Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн
Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн
Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів
Працівницю їдальні миколаївської гімназії №39 звільнили після скандалу з харчуванням

Не витримують навантаження та низьку зарплату: у школах Миколаєва бракує кухарів і технологів

Працівницю їдальні миколаївської гімназії №39 звільнили після скандалу з харчуванням

7 годин тому

Чотири тисячі школярів Миколаєва уже відмовились від безплатного харчування

Аліна Квітко

