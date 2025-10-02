Ряжських запропонувала владі Миколаївщини компроміс для відновлення Андріївського лісу після масштабних пожеж

Масштабна пожежа в Андріївському урочищі, 2023 рік. Фото: ДСНС

Депутатка Миколаївської обласної ради Алла Ряжських просить Конгрес місцевих та регіональних влад якнайшвидше розглянути проблему пожеж у заповідному урочищі «Андріївське», аби знайти компроміс для його відновлення.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Депутатка нагадала, що з 2022-го в урочищі відбуваються масштабні пожежі, що знищують екосистему заказника та наносять великі економічні втрати обласному та державному бюджетам. Перша велика пожежа, яка знищила понад 300 га лісу, сталася внаслідок бойових дій.

За її словами, питання відновлення лісу та запобігання новим займанням неодноразово розглядалося на засіданнях комісії та виїзних нарадах за участю представників обласної влади і лісового господарства. Депутати зверталися до Міндовкілля та Міністерства економіки, але відповіді станом на кінець вересня так і не отримали.

— Ми дуже сподіваємося, що Міністерство Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України зверне свою увагу на проблему, бо ситуація погіршується з кожним роком і потребує негайного вирішення. На жаль, наше законодавство і процедури, що стосуються зон ПЗФ настільки інертні і затягнути в часі, що навіть, якщо Міністерство економіки позитивно розгляне питання щодо зміни меж та зміни категорії заповідного урочища місцевого значення «Андріївське», технічно процес зміни меж та зміни категорії займе досить тривалий час, що ще більш може поглибити екологічну, соціальну та економічну проблематику питання, — зазначила Алла Ряжських.

В свою чергу, депутатка закликала розглянути можливості прискорення вирішення даної проблематики на найближчому засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад Миколаївської області та запропонувала компромісний варіант:

філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» розробити трирічний проєкт лісовідновлення з контрольними термінами;

тимчасово призупинити дію окремих статей законів про природно-заповідний фонд та оцінку впливу на довкілля, щоб дозволити відновлювальні роботи;

після завершення робіт повернути дію цих норм.

— Під час війни ми повинні швидко приймати управлінські рішення повинні як ніколи прискіпливо аналізувати наслідки, рахувати бюджетні витрати. Нам точно не завадить досвід уряду Данії, що задля реалізації будівництва заводу оборонного значення, отримав повноваження тимчасово призупинити дію понад 20 своїх законів, одночасно забезпечив екологічні стандарти та техніко-безпекові вимоги в рамках інших механізмів контролю з боку влади. Бо є пріоритет, — написала вона.

Загальна площа Андріївського урочища, яке розташоване в межах Миколаївського району біля села Андріївка, складає 1347 гектарів. Раніше «МикВісті» писали, що процес зміни статусу із заповідного на категорію лісовий заказник місцевого значення розпочали ще у 2022 році. Було зроблено обґрунтування про недоцільність утримання насадження у статусі урочища. Документи були надіслані Міністерству довкілля, але там відмовили у зміні статусу лісу.

Восени 2024 року «Ліси України» почали повторно готувати документи для того, щоб забрати у Андріївського урочища статус заповідного. Це потрібно було для того, щоб випиляти згорілі дерева та зробити протипожежні смуги.

Через наслідки масштабних лісових пожеж 2022–2025 років обгорілі хвойні дерева в Андріївському урочищі масово почали падати на дорогу та лінії електромереж, які проходить територією заказника. Через це пошкоджуються дроти та падають стовпи.

Читайте також статтю «МикВісті» «Лісу фактично вже немає». Чому Миколаївщину охопили пожежі та як це впливає на екологію?