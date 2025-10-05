  • неділя

В Одесі відкрили кримінальну справу через загибель 10 людей під час негоди

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

Після трагічних подій 30 вересня в Одесі, коли через сильну негоду загинули 10 людей, правоохоронці розпочали кримінальне розслідування.

Як повідомила в ефірі телеканалу «Ми — Україна» речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, справа відкрита за фактом службової недбалості посадовців, яка могла призвести до масштабного затоплення міста.

Слідство перевіряє дії представників Одеської міської ради, її структурних підрозділів та інших установ, відповідальних за утримання дренажної системи та вчасне вжиття заходів із водовідведення.

— Зараз триває комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на збір необхідних матеріалів для їх дослідження в рамках кримінального провадження, — зазначила Інна Верба.

Винним загрожує до восьми років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

Нагадаємо, що електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули люди.

