Військові знищили російський «Смерч», що три місяці бив по полях Миколаївщини
- Новини Миколаєва
15:00, 17 жовтня, 2025
Днями на Херсонщині українські військові знищили реактивну систему залпового вогню БМ-30 «Смерч», яка протягом кількох місяців обстрілювала поля Миколаївської області.
Про це повідомили у Силах оборони Півдня України.
Ліквідували російську установку сили ударних дронів та аеророзвідки підрозділу «Lasar’s Group» в операційній зоні угруповання військ (сил) «Південь». Ціль знищили на відстані близько 50 кілометрів.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що саме ця установка неодноразово обстрілювала миколаївські поля
«Саме це г*мно обстрілювало наші поля впродовж трьох місяців. Дякую ЗСУ», — написав він.
Нагадаємо, що вдень 16 жовтня росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини. А вночі завдали удару з реактивної системи залпового вогню по Воскресенській громаді.
