  • пʼятниця

    17 жовтня, 2025

  • 14.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 14.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Військові знищили російський «Смерч», що три місяці бив по полях Миколаївщини

Днями на Херсонщині українські військові знищили реактивну систему залпового вогню БМ-30 «Смерч», яка протягом кількох місяців обстрілювала поля Миколаївської області.

Про це повідомили у Силах оборони Півдня України.

Ліквідували російську установку сили ударних дронів та аеророзвідки підрозділу «Lasar’s Group» в операційній зоні угруповання військ (сил) «Південь». Ціль знищили на відстані близько 50 кілометрів.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що саме ця установка неодноразово обстрілювала миколаївські поля

«Саме це г*мно обстрілювало наші поля впродовж трьох місяців. Дякую ЗСУ», — написав він.

Нагадаємо, що вдень 16 жовтня росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини. А вночі завдали удару з реактивної системи залпового вогню по Воскресенській громаді.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський зустрінеться з Трампом: відомо орієнтовний план зустрічі
ЄС домовився про оборонну програму на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться
У мерії Миколаєва відзвітували, що обстежили майже 2 тис. об’єктів, пошкоджених обстрілами РФ
Реклама

Читайте також:

новини

«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств

Аліна Квітко
новини

Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

Ірина Олехнович
новини

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У мерії Миколаєва відзвітували, що обстежили майже 2 тис. об’єктів, пошкоджених обстрілами РФ
ЄС домовився про оборонну програму на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться
Зеленський зустрінеться з Трампом: відомо орієнтовний план зустрічі

У Південноукраїнську стартує опалювальний сезон: тепло подаватимуть із 17 жовтня

Трамп заявив, що США не можуть виснажувати свої запаси ракет Tomahawk: «Вони нам потрібні»

5 годин тому

Зеленський зустрінеться з Трампом: відомо орієнтовний план зустрічі

Головне сьогодні