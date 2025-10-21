  • вівторок

На узбережжі Одещини знову знайшли мазут із затонулих російських танкерів

Мазут, який знайшли на узбережжі Одещини. Архівне фото: Іван Русєв/FacebookМазут, який знайшли на узбережжі Одещини. Архівне фото: Іван Русєв/Facebook

Екологи знайшли нові плями мазуту біля Дунайського біосферного заповідника в Одеській області. Забруднення, за даними фахівців, спричинене витоками з корпусів російських танкерів, які затонули дев’ять місяців тому.

Про це повідомив співробітник Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

— Вчора знову знайшли шлейф мазуту на піщаному пересипу біля Дунайського біосферного заповідника -за більш ніж 600 кілометрів від місця аварії, — повідомив Іван Русєв.

За словами голови організації «Зелений лист» Владислава Балінського, джерелом забруднення залишаються затонулі російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», з корпусів яких продовжує витікати мазут.

Російська влада так і не провела герметизацію пошкоджених суден, а осінні шторми лише посилили витік нафтопродуктів.

— Супутникові спостереження показують, що інтенсивність витоків не є сталою. У різні періоди один із уламків, імовірно під дією штормових течій або незначного зсуву корпусу, змінює своє положення у просторі, після чого з нього спостерігається посилений вихід мазуту, — пояснив Владислав Балінський.

Супутникові знімки. Скриншот: Владислав БалінськийСупутникові знімки. Скриншот: Владислав Балінський
Супутникові знімки. Скриншот: Владислав БалінськийСупутникові знімки. Скриншот: Владислав Балінський

За його словами, протягом року активність джерел забруднення чергується: то сильніше витікає мазут із кормової частини «Волгонефть-212», то з носових секцій іншого судна.

— А от з кормової частини «Волгонефть-239», що розташована майже біля берега, мазут був відкачаний ще навесні — найімовірніше, лише тому, що він мав ринкову цінність, — зазначив еколог.

Основна маса забруднення нині міститься в донних відкладах (седиментах), які течії можуть переносити на великі відстані.

Раніше фахівці «Тузлівських лиманів» виявили глибоководні мазутні седименти за межами первинної акваторії розливу, що, на думку екологів, свідчить про тривалий негативний вплив на екосистему Чорного моря.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту. Водночас прибирати мазут розпочали поруч із Дунайським біосферним заповідником на узбережжі Одещини.

Пізніше на узбережжі Одещини, в районі села Лебедівка Білгород-Дністровського району, знайшли нові згустки мазуту. Це наслідки аварії нафтових російських танкерів у Чорному морі.

