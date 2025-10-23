За добу на Миколаївщині горіли авто, аптека і житловий будинок

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом доби, 22 жовтня, та вночі 23 жовтня на території Миколаївської області сталося чотири пожежі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаївському районі загорівся автомобіль «Renault». У Новій Одесі вогонь пошкодив будівлю аптеки, площа займання була незначною. У Миколаєві горіла покрівля житлового будинку, рятувальники загасили займання на площі близько 40 квадратних метрів.

У Первомайському районі на одному з об’єктів сталося коротке замикання без подальшого горіння.

Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі. Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини.