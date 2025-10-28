Дефіциту ліків в Україні не буде після російського удару по складу фармкомпанії, — МОЗ

Ліквідація пожежі у Києві 25 жовтня 2025 року після російських обстрілів. Фото: ДСНС

Міністерство охорони здоров’я не прогнозує дефіциту ліків в Україні після російської атаки на київський склад компанії «Оптіма-Фарм» — одного з найбільших дистриб’юторів медичних препаратів у країні.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Едем Адаманов в етері телемарафону «Єдині новини».

Він підтвердив, що 25 жовтня окупаційні війська обстріляли «величезний склад» із медичними препаратами.

«Але, враховуючи, що це не перша атака і не перша спроба росіян завдати шкоди, компанія була до цього готова. Уже запускається резервний буферний склад, який перебере на себе ті обсяги, що забезпечував безпосередньо цей об’єкт. Тому дефіциту не передбачається», — зазначив Едем Адаманов.

За його словами, інші дистриб’ютори переналаштовують свої маршрути, щоб «підставити плече» та допомогти перекрити ті регіони, які обслуговував зруйнований склад. Посадовець припустив, що «Оптіма-Фарм» знадобиться щонайменше два тижні, щоб відновити роботу, адже пошкоджено не лише склад, а й офіс компанії. Тому «можливі тимчасові перебої в окремих аптеках, але це не означає, що буде дефіцит».

Едем Адаманов пояснив, що після таких критичних ситуацій створюється умовний штаб, який щодня отримує інформацію від найбільших дистриб’юторів і аптечних мереж щодо наявності ліків у різних регіонах. У разі виявлення нестачі логістичні маршрути оперативно коригують. У пріоритеті — інсулін, онкопрепарати, знеболювальні та антибіотики.

«У разі виникнення критичної ситуації — якщо постраждає ще один великий склад або, не дай Боже, трапиться щось подібне — у нас є рішення. Це може бути спрощення умов зберігання, пришвидшене ліцензування складів та отримання сертифікатів. Або, якщо буде така потреба, — додаткові шляхи спрощеного імпорту лікарських засобів, які забезпечать увесь попит», — додав заступник міністра.

Нагадаємо, під час російської атаки на Київ 25 жовтня було зруйновано офіс і складський комплекс компанії «Оптіма-Фарм» — одного з двох найбільших постачальників ліків в Україні.