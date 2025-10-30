На Миколаївщині горіли будинки, гараж і трава: рятувальники загасили чотири пожежі
11:11, 30 жовтня, 2025
Протягом 29 жовтня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували чотири пожежі, три з яких — у приватному секторі.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У Миколаєві під час гасіння приватного будинку вогнеборці врятували 73-річного чоловіка. Медики оглянули його на місці, від госпіталізації він відмовився. У будинку згоріли побутові речі, покрівля та перекриття на площі 20 квадратних метрів.
У Первомайську рятувальники загасили займання даху приватного будинку на площі 60 квадратних метрів.
Того ж дня в місті також горів гараж на приватній території — займання ліквідували на площі 20 квадратних метрів.
Крім того, у Корабельному районі Миколаєва вогнеборці приборкали пожежу сухої трави та сміття на площі 50 квадратних метрів.
Нагадаємо, від початку 2025 року на Миколаївщині сталося 630 побутових пожеж. У вогні загинуло 47 людей, серед них — двоє дітей.
