  • четвер

    30 жовтня, 2025

  • 14.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині горіли будинки, гараж і трава: рятувальники загасили чотири пожежі

Пожежа на Миколаївщини 29 жовтня. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщини 29 жовтня. Фото: ДСНС

Протягом 29 жовтня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували чотири пожежі, три з яких — у приватному секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві під час гасіння приватного будинку вогнеборці врятували 73-річного чоловіка. Медики оглянули його на місці, від госпіталізації він відмовився. У будинку згоріли побутові речі, покрівля та перекриття на площі 20 квадратних метрів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

У Первомайську рятувальники загасили займання даху приватного будинку на площі 60 квадратних метрів.

Того ж дня в місті також горів гараж на приватній території — займання ліквідували на площі 20 квадратних метрів.

Крім того, у Корабельному районі Миколаєва вогнеборці приборкали пожежу сухої трави та сміття на площі 50 квадратних метрів.

Пожежа на Миколаївщини 29 жовтня. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщини 29 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщини 29 жовтня. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщини 29 жовтня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, від початку 2025 року на Миколаївщині сталося 630 побутових пожеж. У вогні загинуло 47 людей, серед них — двоє дітей.

Останні новини про: Пожежі

Вогнеборці за добу тричі гасили пожежі у Миколаєві: горіли гараж, авто та сміттєві баки
Вогонь забрав життя 47 людей на Миколаївщині від початку року
У Миколаєві загорівся приватний будинок: постраждав власник
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Альона Коханчук
новини

«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вона оператор БпЛА, участь брати не може». У справі Ладиги, яка майже рік не приходить в суд, з’явився новий адвокат — він просить зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

Альона Коханчук
новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві загорівся приватний будинок: постраждав власник
Вогонь забрав життя 47 людей на Миколаївщині від початку року
Вогнеборці за добу тричі гасили пожежі у Миколаєві: горіли гараж, авто та сміттєві баки

На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла

Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів

У Запоріжжі ракета знищила гуртожиток: під завалами шукають людей