На Миколаївщині горіли будинки, гараж і трава: рятувальники загасили чотири пожежі

Пожежа на Миколаївщини 29 жовтня. Фото: ДСНС

Протягом 29 жовтня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували чотири пожежі, три з яких — у приватному секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві під час гасіння приватного будинку вогнеборці врятували 73-річного чоловіка. Медики оглянули його на місці, від госпіталізації він відмовився. У будинку згоріли побутові речі, покрівля та перекриття на площі 20 квадратних метрів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

У Первомайську рятувальники загасили займання даху приватного будинку на площі 60 квадратних метрів.

Того ж дня в місті також горів гараж на приватній території — займання ліквідували на площі 20 квадратних метрів.

Крім того, у Корабельному районі Миколаєва вогнеборці приборкали пожежу сухої трави та сміття на площі 50 квадратних метрів.

Пожежа на Миколаївщини 29 жовтня. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщини 29 жовтня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, від початку 2025 року на Миколаївщині сталося 630 побутових пожеж. У вогні загинуло 47 людей, серед них — двоє дітей.