«Якщо він розкриється, нам п*здець буде». НАБУ публікують третю частину плівок у справі про корупцію в енергетиці

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна показали третю частину розслідування корупційної схеми в енергетиці під назвою «Карлсон».

Про це повідомляє НАБУ.

Правоохоронці досі не розкривають імені особи, вони лише зазначають, що він бізнесмен, але як вдалось встановити журналістам мова ймовірно про організатора схеми Тимура Міндіча.

Слідство вважає, що він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані кошти.

В одному з опублікованих епізодів міністра енергетики, на той момент Германа Галущенка, викликали в Офіс президента, коли «Карлсон» нагадує особі, яка займалась легалізацією грошей, «Шугармену» про необхідність передачі коштів.

Розмова від 14 липня 2025 року:

Міністр енергетики: Алло, алло. Здрастуй, ***, Здрастуй. Усі. Є. Є. Так.

Карлсон: Під'їдь? Ні?

Міністр енергетики: Ну, я поїхав.

Шугармен: А ти говорив ніхто з тобою, ні про що не розмовляє. А тут на тобі.

Карлсон: А так, прочитав смску.

Міністр енергетики: А що ти написав?

Карлсон: Шо *** хоче з тобою поговорити.

Міністр енергетики: Та гаразд.

Шугармен: Не так, виклич ***.

Карлсон: Не так, вибач, скільки разів я тобі говорив виклич ***.

Міністр енергетики: І що мені з ним?

Карлсон: Та слухай, *** та все ну ви ж розумієте йти мені в двірники теж не з руки, я зроблю все, що ви скажете, все що вам треба я ваш. Скажи плюс, що та все.

14.07.2025:

Карлсон: То ти мені щось приніс?

Шугармен: Ні, я ж тобі сказав завтра. Завтра я тобі дам (нерозб.).

Порахуй скільки я тобі – 300, 500?

Карлсон: Я не знаю, там цьому ж треба ще.

Шугармен (пошепки): 150, 200, 350, і передати 450, будівництво щоб закрито було (1сл), 500.

Крім того, організатор схеми говорить про домовленості з прокуратурою, СБУ та БЕБ, керує фінансами та розуміє, що НАБУ може ним зацікавитися.

Шугармен: Ми ж не ліземо в ніякий вогонь, слава Богу, якби ми влізли я вчора (нерозбірливо) адвокату сказав (нерозбірливо), цей же мені теж сказав що ми в грі, всі вважають (нерозбірливо)... Я собі уявляю якби ми туди влізли б як ми собі уявляли собі, що *** буде менеджувати і отримувати, пі*дец був би, просто відвели нас від цього. Карлсон: 100%, там бабки немаленькі, але мені ж розписав прокуратура, СБУ, всі силовики і БЕБ, всі силовики це бл*дь така була домовленість.

15 липня 2025 року, як вказує НАБУ, частина грошей була отримана.

При цьому в деяких розмовах фігурує невстановлена особа, яка під час розмов з «Карлсоном» просить кошти на різні будівельні роботи. На деяких ділянках він просить її зупинити роботи, законсервувавши їх.

Розмова від 1 липня 2025 року:

Особа: Е, дивись зараз ми так розгулялися там у тебе, що зараз заморозити просто так піти, я не уявляю, як, це все пропаде, якщо треба консервуватися, значить треба закінчити якісь роботи.

Карлсон: Так.

Особа: Ну?

Карлсон: Те саме і за загальною територією, треба розуміти. Треба з розумом підійти.

Особа: Це як?

Карлсон: Законсервувати все це, не зупинитися, а законсервувати.

Особа: На зиму.

Карлсон: На ​​рік.

Особа: От ешкин кіт, я, сука, душі туди стільки вклала, пи*дец ... просто законсервуйся і поїдь. Це жах взагалі!

Карлсон: Ну, не можна, ти розумієш?

Особа: Це для мене жах!

Карлсон: А для мене нема? Пс бл тупий. (Шепоче) – якщо він розкриється у справі – нам п*здець буде!

Карлсон: Значить, потрібно півмільйона, правильно?

Ну треба хоча б триста, двісті п'ятдесят - це *** що вже взагалі і дев'яносто на басейн. 350 та 90. Ой 250 та 90.

Карлсон: 250 та 90, 340, 350, плюс ще на ці, на канал? Я тобі дам, не тільки… а те, що борги сьогодні є?

Особа: Вони тут уже включені, ось він уже в цегляну кладку вже зробив…

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет) ;

; Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор) ;

; Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон) ;

; Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.