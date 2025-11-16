В центрі Одеси запустили феєрверки. Фото: pexels, для ілюстрації

Ввечері 15 листопада на вулиці Ольгіївській у центрі Одеси невідомі запустили феєрверк. Інцидент стався близько 22:00. Перехожі повідомили про це поліцію.

Як повідомили у Нацполіції Одеської області, вони прибули на місце, опитали свідків і почали слідчі дії, щоб встановити причетних до запуску.

Також правоохоронці нагадали, що під час воєнного стану в Україні діє заборона на продаж і використання салютів, феєрверків, петард та інших піротехнічних засобів. За порушення можуть застосовувати як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Раніше повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення Росії українці отримали 44 вироки за запуск феєрверків. Кількість «невдалих» запусків феєрверків зростала рік до року. Якщо у 2022 році було зафіксовано всього пʼять прецедентів, то у 2023 році додалося 17 справ, а у 2024 — 22.

Слід зазначити, що найбільше святкувань з феєрверками за три роки відбулося у Києві — 11 вироків. Далі Дніпропетровщина та Одещина — 6 та 5 справ відповідно.

Загалом за використання піротехніки в Україні під час війни зазвичай карають штрафами. Залежно від обставин та тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 гривень до 34 тисяч гривень. Останній штраф за запуск феєрверків у 2024 році був призначений 31 жовтня на Харківщині — 85 гривень.

Проте був випадок, коли на Полтавщині за запуск піротехнікою порушнику присудили 40 годин громадських робіт. Так сталося, тому що чоловік раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності — суд визнав це обтяжуючою обставиною.

Інший чоловік зі Снігурівки Миколаївської області розпочав 2024 рік з умовним терміном на рік через те, що запустив салют під час повітряної тривоги, чим налякав місцеве населення, яке почуло вибухи.

Ще серйозніше покарання отримав чоловік з Одеси у лютому 2023 року — ув’язнення на 5 років та 3 місяці. В цьому випадку вирішальну роль зіграв уже наявний у нього умовний термін.

Слід зазначити, що вночі 1 січня був ще один випадок в одному із районів Миколаєва, невідомі запустили феєрверки. За словами правоохоронців, про подію їм стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Для встановлення усіх обставин на місце виїжджали наряди поліції.