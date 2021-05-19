Перед подачей своей кандидатуры на должность вице-мэра Николаева, Юрий Степанец обратился в Центр занятости за финансовой помощью для открытия бизнеса.

Об этом говорится в блоге журналистки Преступности.Нет Юлии Акимовой.

Юрий Степанец покинул пост заместителя городского головы в январе 2021 года. Отмечается, что 13 января он подал заявление в Николаевский областной центр занятости о предоставлении ему статуса безработного. Информацию об этом журналистка получила в ответе на запрос самому Центру.

22 февраля бывший чиновник подал в Центр еще одно заявление — в нем он попросил предоставить ему одноразовую помощь для организации предпринимательской деятельности. К своему заявлению он прикрепил бизнес-план. В нем идет речь о решении открыть свой кафетерий на улице Белой, рядом с управлением Нацполиции и колледжем швейных технологий.

В плане говорится о создании двух рабочих мест, помещении кафетерия площадью 59 м и просчитанных рисках. Юрий Степанец также указал ожидаемую прибыль — 385 тысяч гривен в год.

Комиссия Центра занятости одобрила заявку и в период с 13 января до 9 марта Юрий Степанец получил от ведомства в общей сложности 107 тысяч гривен — 90 из них составили единоразовую помощь для ведения предпринимательской деятельности. Журналистка отметила, что с начала года всего пять человек получили от Центра занятости финпомощь для предпринимательства и, в среднем, сумма колебалась в пределах 40 тысяч гривен на человека.

Согласно единому реестру юридических лиц, 9 марта 2021 года Юрий Степанец зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель.

При этом в апреле стало известно, что Александр Сенкевич хочет снова назначить Юрия Степанца заместителем городского головы. Однако, согласно статьи 25 закона «Про запобігання корупції», должностное лицо местного самоуправления не может иметь никакого другого заработка, кроме своей непосредственной работы в органах местного самоуправления.

«Возникает целый ряд вопросов, на которые в законах ответа нет. Например, что теперь с этими 100 тысячами гривен, которые Степанец уже получил на открытие своего кафетерия для полицейских и студентов. Где они? Допустим, его назначают вице-мэром, соответственно, свой ФЛП новоявленный чиновник должен закрыть. А куда делись деньги? Те самые, которые должны были пойти на благородные цели создания рабочих мест (напоминаю, двух), на оборудование, летнюю площадку? Центр их затребовать обратно не может, и он об этом прямо заявил нам в ответе на запрос», — отметила журналистка.

Ранее в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета депутаты не согласовали проект решения сессии по назначению шестым заместителем городского головы бывшего вице-мэра Юрия Степанца и созданию управления по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.

Также депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

В Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

До этого земельная комиссия не поддержала назначение Степанца вице-мэром и создание управления по делам ветеранов.