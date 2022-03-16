Самопровозглашенная «новая власть» Херсона сформировала «Комитет спасения за мир и порядок», который выступает за получение поддержки РФ.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Кроме уроженца Николаева Владимира Сальдо, который на днях митинговал за российских оккупантов с советским флагом, в комитет вошли херсонские коллаборанты Кирилл Стремоусов, Игорь Семенчев, Татьяна Кузьмич и Дмитрий Савлученко.

Примечательно, что пропагандистское издание Russia Today также включило в состав комитета действующего мэра Херсона Игоря Колыхаева и одного из его заместителей, что не является правдой.

Лидер «Таврия Ньюс» Кирилл Стремоусов подчеркнул, что действующая областная власть «практически перестала существовать», а региону необходимо развиваться, чтобы «не допустить гуманитарной катастрофы».

— Какие бы ни происходили события, именно Российская Федерация сегодня лично для меня является приоритетом и направлением, которое мы ставим перед собой в формировании стабилизации ситуации в нашем регионе, — заявил Кирилл Стремоусов на заседании комитета.

Как пишут росСМИ, деятельность нового органа будет направлена на «взаимодействие с РФ и получение от нее поддержки». Представители комитета намерены налаживать с Россией торгово-экономические и социально-культурные связи, также обсудили варианты сотрудничества с Крымом.

По версии Russia Today, крымские власти заявили о готовности поставлять в Херсон товары и горюче-смазочные материалы «по приемлемым ценам».

Известно, что на днях украинские хакеры получили доступ к переписке пророссийского херсонского активиста Кирилла Стремоусова с сотрудником ФСБ и еще одним коллаборантом Виктором Яценко. После псевдо-журналисту, который начал сотрудничать с оккупантами в Херсоне, заочно предъявили обвинение в государственной измене, он рискует сесть за решетку минимум на 12 лет.

Также Кирилл Стремоусов угрожал тюремным заключением независимым журналистам Херсона, которые не поддерживают идеи «русского мира». Через несколько дней лидер псевдо-СМИ «Таврия Ньюс» записал фэйковый допрос активиста, который якобы выходил на митинги против российской оккупации под давлением СБУ.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Идет четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира. Сейчас взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:

личного состава — около 135800 человек,

танков — 430 ед,

боевых бронированных машин — 1375 ед,

артиллерийских систем — 190 ед,

РСЗО — 70 ед,

средства ПВО — 43 ед,

самолетов — 84 ед,

вертолетов — 108 ед,

автомобильной техники — 819 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

Сейчас в населенные пункты Николаевского и Баштанского районов готовят пустить транспорт, который привезет людям гуманитарную помощь, а также эвакуирует тех, кто в этом нуждается.