Редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко назвал отключение телеканалов «Прямой», «Эспрессо» и «5 канал» политической цензурой и подчеркнул — диктатура начинается незаметно.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Журналист отметил, что Украина воюет за то, чтобы не быть Россией, но это невозможно делать, одновременно действуя как Россия.

— Давайте будем честны: 5, Прямой и Эспрессо из эфира отключила Банковая. И это не военная цензура, а политическая. Не знаю, связано ли это с прогрессом в переговорах с РФ и возможным соглашением, которое придется продавать населению (и которое в случае треша эти каналы критиковали бы). Но как международник точно знаю: диктатура поглощает и засасывает мягко и незаметно. Сделав один шаг, сложно воздержаться от второго… третьего… и в какой-то момент оказываешься за всеми красными линиями, — пишет Сергей Сидоренко.

Он считает, что именно так начиналась нынешняя российская цензура в нулевых, в начале Путина. Поэтому призвал коллег-журналистов не молчать Он также считает – вещание «5 канала», «Прямого» и «Эспрессо» должно восстановиться безотлагательно.

— Я не являюсь зрителем этих каналов от слова вообще, но это не имеет значения. Потому что на кону очень много. в том числе, для нашего движения к членству в ЕС. Потому что разные опции России в Евросоюз не берут. Не верите – спросите у Турции, — резюмирует Сергей Сидоренко.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.