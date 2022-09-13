Украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов. На половине из них продолжаются стабилизационные мероприятия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 13 сентября.

— На данный момент стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается, — сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что на деоккупированных территориях выявляют остатки оккупационных войск и диверсионных групп, а также задерживают коллаборантов и возвращают полную безопасность.

Также президент отметил, что Госпогранслужбе поручено обеспечить полную охрану государственной границы на освобожденных от российских оккупантов территориях.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты, которые находятся в Херсонской области, готовят себе пути побега.

Также он поделился информацией, что из временно захваченной Снегиревки бегут коллаборанты и представители оккупационных властей.

Кроме того, стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области: Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Пруд.

По состоянию на 12 сентября линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров, а ВСУ освободили 13 населенных пунктов от оккупантов, сообщил генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.