Зверства рашистов на оккупированных территориях напоминают практику нацистов.

Об этом упомянул в видеообращении в субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня в Изюме Харьковской области продолжились эксгумационные работы на месте обнаруженного массового захоронения. Проводятся экспертизы тел. Получены новые доказательства пыток, которые применялись к похороненным там людям, - сказал он.

По словам президента, «в освобожденных районах Харьковщины найдено уже более десяти застенков в разных городах и поселках. Когда оккупанты убегали, они бросили и аппараты для издевательства».

— Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал! Пытка была повсеместной практикой на оккупированной территории. Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать так же – и на поле боя, и в залах суда, – сказал он.

Он отметил, что «в настоящее время освобожденные районы Харьковской области наконец-то могут жить. Доставляют продукты, лекарства, возвращается энергообеспечение, привезли пенсии, возобновляем работу транспорта, железной дороги. Придет время – восстановим все, что разрушили оккупанты».

— Многие российские солдаты поняли, что у них на украинской земле нет никаких шансов, что они будут разбиты. Наиболее умные сдаются в плен, и мы им гарантируем соблюдение всех прав в соответствии с конвенциями, и мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли, — подытожил украинский лидер.

Незадолго до прихода украинских освободителей оккупанты вывезли из Изюма в Россию около 80 детей.

Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.

Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче.

Позже выяснилось, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.