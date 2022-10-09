Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв Крымского моста готовящимся спецслужбы Украины терактом.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

– Подрыв Крымского моста – теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ, – цитирует издание слова российского диктатора.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину, что по факту подрыва моста возбуждено уголовное производство по статье «Терроризм».

По его словам, в подготовке теракта на Крымском мосту якобы принимали участие граждане России и зарубежных государств.

Напомним, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

В частности, они пытаются определить виновного в провале «спецоперации» в Украине,

Ранее он сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.

В то же время в российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Между тем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.