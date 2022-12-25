Ситуация на дорогах Николаева, 14 декабря, фото НикВести

В Николаев в последнее время вернулось большое количество людей, о чем свидетельствует увеличение автомобилей на дорогах и количество бытового мусора.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью УНИАН.

По его оценкам, за последние недели в Николаев вернулись ориентировочно 40 тысяч человек, а на дорогах даже начали появляться пробки.

— Следует напомнить, что до войны в Николаеве было около 480 тысяч жителей. После массовой эвакуации в городе осталось около 220-230 тысяч. Недавно мы зафиксировали объем вывоза бытового мусора и канализационных стоков на уровне половины довоенного. Но надо учесть, что не работают предприятия, организации, поэтому можно сказать, что в Николаеве сегодня где-то 260-270 тысяч жителей. Это стало заметно и по количеству автомобилей в городе - в часы пик даже начали появляться пробки. Люди возвращаются, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, из государственного бюджета на следующий год выделят средства для частичного ремонта водопроводной сети Николаева.

Отметим, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.

Ранее сообщалось, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко накануне сообщил, что за последние недели в Николаев вернулись более 50 тысяч жителей.