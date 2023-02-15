Офис по координации гуманитарной помощи, открытый в Николаеве при поддержке Дании, кроме помощи беженцам, готов взять на себя вопросы жизнеобеспечения в городе, отопления, водоснабжения и других процессов.

Об этом Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил в подкасте «Решительная Николаевщина».

Также офис нацелен на помощь в размещении и обеспечении ВПЛ всем необходимым для их комфортного проживания в Николаеве.

- Они будут заниматься вопросами жизнеобеспечения в городе Николаеве, вопросами отопления, водоснабжения и других важных процессов, которые нужны, чтобы не только беженцы или перемещенным лица находились в городе Николаеве, но и сами николаевцы имели необходимый уровень услуг, чтобы оставаться здесь, - отметил городской глава Александр Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве при поддержке Датского совета по делам беженцев откроют офис по координации гуманитарной помощи на юге Украины.

глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что Дания собирается открыть консульство в Николаеве. Ранее