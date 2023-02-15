Офис по координации гуманитарной помощи, открытый в Николаеве при поддержке Дании, кроме помощи беженцам, готов взять на себя вопросы жизнеобеспечения в городе, отопления, водоснабжения и других процессов.
Об этом Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил в подкасте «Решительная Николаевщина».
Также офис нацелен на помощь в размещении и обеспечении ВПЛ всем необходимым для их комфортного проживания в Николаеве.
- Они будут заниматься вопросами жизнеобеспечения в городе Николаеве, вопросами отопления, водоснабжения и других важных процессов, которые нужны, чтобы не только беженцы или перемещенным лица находились в городе Николаеве, но и сами николаевцы имели необходимый уровень услуг, чтобы оставаться здесь, - отметил городской глава Александр Сенкевич.
Напомним, что в Николаеве при поддержке Датского совета по делам беженцев откроют офис по координации гуманитарной помощи на юге Украины.
Как сообщалось, правительство Дании выразило готовность помочь Николаеву восстановить разрушенную инфраструктуру. В Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.
Делегацию из Дании, посетившую Николаев 30 января, поразили разрушения, вызванные российской агрессией.
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Офис по координации гуманитарной помощи, открытый в Николаеве при поддержке Дании, кроме помощи беженцам, готов взять на себя вопросы жизнеобеспечения в городе, отопления, водоснабжения и других процессов.
Об этом Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил в подкасте «Решительная Николаевщина».
Также офис нацелен на помощь в размещении и обеспечении ВПЛ всем необходимым для их комфортного проживания в Николаеве.
- Они будут заниматься вопросами жизнеобеспечения в городе Николаеве, вопросами отопления, водоснабжения и других важных процессов, которые нужны, чтобы не только беженцы или перемещенным лица находились в городе Николаеве, но и сами николаевцы имели необходимый уровень услуг, чтобы оставаться здесь, - отметил городской глава Александр Сенкевич.
Напомним, что в Николаеве при поддержке Датского совета по делам беженцев откроют офис по координации гуманитарной помощи на юге Украины.
Как сообщалось, правительство Дании выразило готовность помочь Николаеву восстановить разрушенную инфраструктуру. В Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.
Делегацию из Дании, посетившую Николаев 30 января, поразили разрушения, вызванные российской агрессией.