Трамп заявив, що категорично проти ударів ракетами США вглиб Росії

Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Новообраний президент США Дональд Трамп не розуміє, чому Вашингтон дав дозвіл Україні бити вглиб російської території американськими ракетами.

Про це повідомляє Time у публікації, присвяченій визнанню Трампа людиною року, пише «Європейська правда».

Зазначається, Дональд Трамп розкритикував Україну за запуск ракет американського виробництва на територію РФ.

«Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль углиб Росії. Чому ми це робимо?», — запитав він.

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Окрім цього, політик запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну не відмовиться від України.

«Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, приголомшує. Те, що відбувається – божевілля", – заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що у листопаді Дональд Трамп вкотре виступав із заявою припинити війну в Україні.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішили. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною». Пізніше зʼявилась інформація про привітання від Путін. Про це написав Washington Post, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Дональд Трамп розмовляв телефоном із Володимиром Путіним 7 листопада. Один зі співрозмовників видання зазначив, що Трамп порадив російському лідеру не загострювати війну в Україні, нагадавши про «значну військову присутність» США в Європі.

Однак речник Дмитро Пєсков спростував інформацію, опубліковану Washington Post, про те, що Путін та новообраний президент США провели телефонну розмову.