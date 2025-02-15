Зеленський пообіцяв протягом місяця план по завершенню війни у 2025 році

Зеленський оголосив про розробку плану завершення війни. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що протягом наступних місяців буде представлений план щодо завершення війни в Україні, який має на меті досягнення миру у 2025 році.

Про це він заявив 15 лютого, під час Мюнхенської безпекової конференції.

Володимир Зеленський акцентував увагу на необхідності підготовки гарантій безпеки для України, які будуть обговорені із Сполученими Штатами Америки та європейськими партнерами.

— Ми хочемо миру, ми працюємо над цим. Готуємо гарантії безпеки, такими, якими ми їх бачимо. Поділимося ними зі сполученими штатами Америки, сподіваюсь, що вони також поділяться своїм поглядом. Спільний підхід дуже важливий для нас і для всіх європейських партнерів, – сказав він.

Президент також наголосив на важливості продовження міжнародного тиску на Росію через санкції, зазначивши, що цього року Україна має зробити все, щоб завершити війну та досягти стабільного миру до 2025 року.

— Тому дуже важливо підготувати всі ці речі протягом наступних місяців, щоб поділитись цим з президентом США, знайти час на наші спільні зустрічі, розробити спільний план і викласти його настільки перед Путіним. І зробити все з тих речей, про які каже президент Трамп. Продовжувати санкції, чинити тиск, будь-яким чином яким він хоче. А після цього закінчити цю війну. Так, цього року. У 2025 році досягти миру в України. Ось такий є наш план, цього ми насправді хочемо і це ми намагатимемось зробити, – додав Володимир Зеленський.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

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Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

План перемоги Зеленського

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський представив «План перемоги», спрямований на досягнення перемоги України у війні з Росією та забезпечення довгострокової безпеки країни. План складається з п'яти основних пунктів і трьох таємних додатків.

Основні пункти «плану перемоги»:

Геополітичний — запрошення України до НАТО. Військовий — посилення обороноздатності. Розміщення неядерних засобів стримування. Економічний — відновлення економіки. Безпековий — стратегії для післявоєнного періоду.

Таємні додатки плану були передані лише ключовим партнерам України, включаючи США, Великобританію, Францію, Німеччину та Італію. Реакція на «План перемоги» була змішаною.

Нагадаємо, 31 жовтня 2024 року депутати Миколаївської обласної ради одноголосно підтримали план президента Володимира Зеленського. Як за «план перемоги» Володимира Зеленського голосувала Миколаївська міська рада: список.