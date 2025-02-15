Представник Трампа з українських питань: Європи не буде за столом перемовин

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. Скриншот з конференції

Спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Європи не буде за столом перемовин щодо України.

Про це заявив спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

У коментарі він уточнив, що українці обов’язково будуть брати участь у переговорах.

— Чи будуть українці за столом і чи будуть європейці за столом переговорів? – запитує журналіст. — Відповідаю на останнє запитання – ні, відповідаю на перше запитання – так. Звісно, ​​українці будуть за столом переговорів. Було б нерозумно говорити, що їх там не буде, – відповів Кіт Келлог.

Кіт Келлог додав, що бере на себе зобов’язання впродовж 180 днів забезпечити участь усіх сторін у процесі перемовин. Наступного тижня він планує відвідати Україну для подальших переговорів.

— Я публічно беру 180 днів, щоб зробити так, щоб усі сторони були задіяні у переговорах. Наступного тижня я якраз поїду до України, – сказав він.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».