Комісія з ЖКГ Миколаєва підтримала розгляд на сесії питання про купівлю історичної «трамвайної підстанції»

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради на сесії мають розглянути питання щодо погодження наміру на придбання будівлі трамвайної підстанції, яка є символом міста.

Під час засідання комісії, 24 березня, депутати обговорили проєкт рішення щодо погодження придбання нежитлової будівлі — пам’ятника архітектури місцевого значення, трамвайної підстанції 1913-1914 років, пишуть «МикВісті».

Ініціатором проєкту рішення виступила голова фракції партії «Європейська солідарність» та голова постійної комісії Миколаївської міської ради з питань гласності, законності та депутатської етики Олена Кісельова. Вона зазначила, що питання придбання «трамвайної підстанції» давно викликає обговорення серед мешканців міста. Тому проєкт рішення передбачає визначення доцільності купівлі будівлі, а в разі позитивного результату — внесення відповідних коштів у бюджет 2025 року для придбання.

— Всі ми знайомі з цим об’єктом і з резонансом, який виник навколо можливості його придбання. Суспільство часто критикувало депутатів за бездіяльність у цьому питанні. Однак, розібравшись у ситуації, стало зрозуміло, що до цього моменту питанням займалися виключно виконавчі органи, і вони навіть не винесли на розгляд доцільність придбання та наявність коштів у бюджеті. Тому запропонований проєкт рішення дає можливість депутатам визначитися щодо доцільності цього кроку, а далі якщо буде позитивне рішення, тоді вже можна розглядати можливості залучення коштів. І найголовніше, тоді виконавчі органи розпочнуть процедуру, тому що згідно з розпорядженням міського голови утворення комісія по придбанню об'єктів у комунальну власність. Ця будівля — візуальна картка міста Миколаєва. Дуже було багато дискусій щодо цього приводу. Тому проєкт рішення має декларативний характер, їм ми визначаємося про доцільність його придбання, – каже Олена Кісельова.

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Голова комісії, депутат міськради від партії «Пропозиція» Дмитро Іванов зазначив, що питання потребує ретельного обговорення, оскільки не всі аспекти, зокрема витрати на ремонт, були враховані.

— Ми можемо питання на голосування поставити про доцільність та про наміри. І не така вже велика сума, там 2,5-3 мільйони гривень (необхідно на придбання будівлі — прим). А що робити далі з нею? Скільки треба витратити на її ремонт? Я не знаю, хай депутати вискажуть свою думку щодо доцільністості, бо я чув такі дані, що фундаменти непридатні, все непридатне. Ми заплатимо 3 мільйони, тоді ще 20 мільйонів потрібно буде в бюджеті на проведення ремонту, – каже Дмитро Іванов.

Депутат Юрій Степанець від партії «Слуга народу» підкреслив важливість збереження архітектурних пам’яток, незалежно від їхнього технічного стану. Він вважає, що місто повинно володіти такою пам’яткою, навіть якщо вона потребує ремонту.

— Чи не є завданням міста зберегти архітектурну пам’ятку, навіть якщо вона в поганому стані? Чи справді ми повинні чекати, поки вона просто розпадеться? Я жартував на своїй сторінці у Facebook, що її обклеять рекламою. Проте, навіть якщо об’єкт потребує ремонту, я переконаний, що він має залишатися власністю міста. Зрозуміло, що цей проєкт рішення носить декларативний характер. Ми сьогодні висловили намір, а що буде завтра — це вже залежатиме від наступного складу міської ради, і цей намір може бути забутий, – прокоментував Юрій Степанець.

Олена Кісельова додала, що з огляду на те, що будівля вже була виставлена на аукціон, придбання її за мінімальною ціною може бути вигідним для громади. Вона зазначила, що в разі продажу приватному власнику, об’єкт може втратити свій статус пам’ятки.

— Поясню, чому це важливо. На сьогодні ми всі бачили, що цей об’єкт потрапив на аукціон, і, за результатами перемовин, аукціон був фактично призупинений. Тому ми знову звертаємося до можливості придбати цей об’єкт за мінімальною ціною, визначеною експертною оцінкою, адже ми маємо переважне право на купівлю. Власник йде нам на зустріч, оскільки розуміє, що такі пам’ятки мають належати територіальній громаді. Якби цей об’єкт був виставлений на аукціон, його ціна була б значно вищою, і новий приватний власник, без сумнівів, надав би йому необхідний догляд. Але в цьому випадку, прошу вибачення, ми втрачаємо частину культурної спадщини під час війни. Хоча, звісно, пам’ятка не зникає з міста, але для громади важливо, щоб такий статусний обʼєкт перебував у власності громади, – сказала депутат. — Якщо оцінювати лавочками, які зроблені на вулиці Соборній, то це дві лавочки. Як ви гадаєте, то нормальну ціну пропонують? – прокоментував Юрій Степанець. — Та ми гадаємо, нормально. Тільки завтра скажуть, що вона в 1913-14 році побудована за часів Російської імперії і розберуть її. Тому я не заперечую про намір щодо придбання нежитлової будівлі, геть не заперечую. І хай це вирішують депутати, містяни, – відповів Дмитро Іванов.

У результаті голосування 6 членів комісії підтримали намір щодо придбання будівлі. Це питання буде винесене на розгляд сесії Миколаївської міської ради.

До цього секретар міськради Дмитро Фалько повідомив, що питання про можливу купівлю історичної будівлі першої трамвайної підстанції коштом бюджету вирішили не виносити на розгляд депутатів міськради після «телефонних консультацій» з ними.

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

За словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до вирішення питання про придбання об'єкта.

В той же час, музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.

Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.