В ЄС занепокоєні відсутністю тиску Трампа на Путіна: «Нуль, нічогісінько»

Європа збентежена планами Трампа зустрітися з Путіним. Фото: gettyimagesЄвропа збентежена планами Трампа зустрітися з Путіним. Фото: gettyimages

Після того як з’явилася інформація про наміри президента США Дональда Трампа зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, в європейських столицях зросло занепокоєння.

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на європейського посадовця, в Європі були розгублені через таку ініціативу і підкреслили, що Трамп досі не чинив жодного реального тиску на Москву.

«Незважаючи на всю свою браваду, Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску – поки що. Нуль, нічогісінько», — зазначив співрозмовник.

Окремі представники української влади, за даними видання, намагаються зберігати стриманий оптимізм. У Києві сподіваються, що зустріч президентів США і Росії може стати поштовхом до часткового припинення вогню, зокрема для зупинки російських авіаударів по Україні. Водночас вони визнають, що довіра між сторонами повністю зруйнована.

Також в Україні обговорюють варіант, що такі розмови можуть бути лише тактичним маневром Кремля — спробою дати Трампу політичну перемогу перед виборами в США. Такий крок не обов’язково призведе до завершення війни, але дозволить Трампу заявити, що йому вдалося зупинити щоденну загибель цивільних.

В офіційних заявах Європейського Союзу лунає скепсис щодо справжніх намірів Росії. Представники ЄС підкреслюють: дії Москви свідчать про відсутність щирого прагнення до миру, попри заяви Путіна.

Слід нагадати, що російський лідер Володимир Путін давно заявляв, що хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Він вважає, що така зустріч є його «найкращим шансом» на перемогу у війні проти України.

