У Росії заявили про «війну з НАТО», якщо ті збиватимуть дрони: Єрмак відповів

Дмитро Медведєв пригрозив НАТО війною, якщо ті збиватимуть дрони. Фото: AP

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що дозвіл країнам НАТО збивати російські безпілотники над Україною означатиме війну Альянсу з Москвою.

Про це пише російське агентство ТАСС.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на цю заяву. Він наголосив, що «щоб дрони не збивали, їх не треба запускати».

За його словами, така позиція продемонструвала б бажання Росії завершити війну. Натомість вона продовжує атаки та прагне, щоб їй не заважали вбивати. Андрій Єрмак додав, що Україна відповідає на це ударами по території самої Росії.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни запропонував західним союзникам перехоплювати російські безпілотники й ракети в повітряному просторі України.

Крім цього, польські підрозділи з протидії безпілотникам отримають підготовку від українських операторів, щоб посилити захист від російських атак.