Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у будь-якому форматі — двосторонньому чи за участі президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, яке опублікував Офіс Президента.

Глава держави підкреслив, що не поїде до Москви, адже це столиця країни-агресора. Водночас він готовий провести зустріч у будь-якій іншій країні.

— На столі багато пропозицій. Але росіяни не відповіли. Думаю, що Путін пропонує Москву, бо розуміє — я туди не поїду. Він завжди так робить, щоб створити враження, ніби не він відмовляється від зустрічей і ніби він хоче миру. Але це йому не дуже вдається, — сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що затягування зустрічі з боку Кремля дозволяє Путіну відкладати і нові санкції проти Росії.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не проти зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, але місце переговорів має бути Москва.

Володимир Зеленський відмовився від пропозиції президента РФ щодо їхньої двосторонньої зустрічі у Москві. Натомість він запросив його до Києва.