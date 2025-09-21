Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    21 вересня, 2025

  • 25°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 25° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Естонія скликає Радбез ООН через винищувачі РФ

Рада Безпеки ООН збереться на позачергове засідання. Фото: Getty Images (архівне, ілюстративне фото)Рада Безпеки ООН збереться на позачергове засідання. Фото: Getty Images (архівне, ілюстративне фото)

У понеділок, 22 вересня, Рада Безпеки ООН проведе позачергове засідання через порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

Це перший випадок за 34 роки членства країни в ООН, коли Таллінн офіційно ініціював екстрене засідання Радбезу.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що 19 вересня три озброєні літаки РФ на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір, чим грубо порушили територіальну цілісність країни та принципи Статуту ООН.

Реклама

«Таким зухвалим кроком Росія підриває засадничі принципи безпеки для всіх членів ООН. Тому важливо, щоб саме Радбез обговорив подібні дії постійного члена організації», — наголосив міністр.

Реакція ЄС

Прем’єрка Естонії Кая Каллас назвала інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією». Вона зазначила, що це вже третє порушення повітряного простору ЄС за останні дні, і підкреслила: «Путін випробовує рішучість Заходу, і ми не повинні демонструвати слабкість».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою закликала лідерів ЄС якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає, зокрема, заборону імпорту російського зрідженого газу.

Реакція НАТО

НАТО також підтвердило факт порушення повітряного простору Естонії. За словами речниці Альянсу Елісон Гарт, на перехоплення російських літаків підняли італійські винищувачі F-35.

Останні новини про: Естонія

Естонія виділить €100 млн на зброю для України, — міністр оборони
Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії: ЄС і НАТО відреагували
У Міноборони Росії заявили, що не порушували повітряний простір Естонії
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
новини

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

Аліна Квітко
новини

Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Естонія

У Міноборони Росії заявили, що не порушували повітряний простір Естонії
Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії: ЄС і НАТО відреагували
Естонія виділить €100 млн на зброю для України, — міністр оборони

Відеоспостереження у школах: у Миколаєві поступово обладнують навчальні заклади камерами

Альона Коханчук

У Миколаєві 15 пунктів безоплатного розливу води не відповідають санітарним нормам

На Миколаївщині внаслідок обстрілу поранена жінка

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay