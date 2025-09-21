Естонія скликає Радбез ООН через винищувачі РФ

Рада Безпеки ООН збереться на позачергове засідання. Фото: Getty Images (архівне, ілюстративне фото)

У понеділок, 22 вересня, Рада Безпеки ООН проведе позачергове засідання через порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

Це перший випадок за 34 роки членства країни в ООН, коли Таллінн офіційно ініціював екстрене засідання Радбезу.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що 19 вересня три озброєні літаки РФ на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір, чим грубо порушили територіальну цілісність країни та принципи Статуту ООН.

«Таким зухвалим кроком Росія підриває засадничі принципи безпеки для всіх членів ООН. Тому важливо, щоб саме Радбез обговорив подібні дії постійного члена організації», — наголосив міністр.

Реакція ЄС

Прем’єрка Естонії Кая Каллас назвала інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією». Вона зазначила, що це вже третє порушення повітряного простору ЄС за останні дні, і підкреслила: «Путін випробовує рішучість Заходу, і ми не повинні демонструвати слабкість».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою закликала лідерів ЄС якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає, зокрема, заборону імпорту російського зрідженого газу.

Реакція НАТО

НАТО також підтвердило факт порушення повітряного простору Естонії. За словами речниці Альянсу Елісон Гарт, на перехоплення російських літаків підняли італійські винищувачі F-35.