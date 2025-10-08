Хочемо, щоб це був справжній захист, — Трамп про «Золотий купол» над США та Канадою

США та Канада спільно працюють над системою ПРО «Золотий купол». Фото Getty Images

США та Канада тісно співпрацюють у створенні нової системи протиракетної оборони під назвою «Золотий купол».

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє CBC.

За словами американського лідера, система розробляється для розгортання на території обох країн.

— Хочемо, щоб це був захист, з урахуванням того, що відбувається у світі, — заявив Дональд Трамп.

«Золотий купол» — це масштабна програма Сполучених Штатів, яка передбачає створення космічної системи раннього виявлення та знищення ворожих ракет ще на початкових етапах польоту. Проєкт передбачає запуск на орбіту сотень супутників-датчиків для спостереження, а також бойових апаратів із лазерним або ракетним озброєнням для перехоплення цілей.

За інформацією Reuters, майбутня мережа може включати від 400 до 1000 супутників спостереження та близько 200 бойових супутників-перехоплювачів. До реалізації проєкту претендують компанії SpaceX Ілона Маска, Palantir та Anduril. Водночас SpaceX, за даними ЗМІ, відповідатиме лише за технічну інфраструктуру, а не за озброєння.

Нагадаємо, що у травні Трамп повідомив, що створення «Золотого купола» обійдеться у 175 мільярдів доларів, і вже схвалив виділення першого траншу.

Система матиме чотири рівні оборони — один космічний і три наземні, з 11 батареями малої дальності, розташованими по всій території США, зокрема на Алясці та Гаваях.