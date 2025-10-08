  • середа

Клуб

Хочемо, щоб це був справжній захист, — Трамп про «Золотий купол» над США та Канадою

США та Канада спільно працюють над системою ПРО «Золотий купол». Фото Getty ImagesСША та Канада спільно працюють над системою ПРО «Золотий купол». Фото Getty Images

США та Канада тісно співпрацюють у створенні нової системи протиракетної оборони під назвою «Золотий купол».

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє CBC.

За словами американського лідера, система розробляється для розгортання на території обох країн.

— Хочемо, щоб це був захист, з урахуванням того, що відбувається у світі, — заявив Дональд Трамп.

«Золотий купол» — це масштабна програма Сполучених Штатів, яка передбачає створення космічної системи раннього виявлення та знищення ворожих ракет ще на початкових етапах польоту. Проєкт передбачає запуск на орбіту сотень супутників-датчиків для спостереження, а також бойових апаратів із лазерним або ракетним озброєнням для перехоплення цілей.

За інформацією Reuters, майбутня мережа може включати від 400 до 1000 супутників спостереження та близько 200 бойових супутників-перехоплювачів. До реалізації проєкту претендують компанії SpaceX Ілона Маска, Palantir та Anduril. Водночас SpaceX, за даними ЗМІ, відповідатиме лише за технічну інфраструктуру, а не за озброєння.

Нагадаємо, що у травні Трамп повідомив, що створення «Золотого купола» обійдеться у 175 мільярдів доларів, і вже схвалив виділення першого траншу.

Система матиме чотири рівні оборони — один космічний і три наземні, з 11 батареями малої дальності, розташованими по всій території США, зокрема на Алясці та Гаваях.

