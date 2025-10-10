  • пʼятниця

    10 жовтня, 2025

  • 12.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський анонсував візит української делегації до США

Зеленський анонсував візит української делегації до США. Фото: Володимир Зеленський, FacebookЗеленський анонсував візит української делегації до США. Фото: Володимир Зеленський, Facebook

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку поїздки української делегації до Сполучених Штатів Америки.

Про це він повідомив за підсумками наради щодо міжнародної роботи української влади.

До складу делегації увійдуть прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та уповноважений із питань санкційної політики Владислав Власюк. За словами глави держави, також передбачена участь представників Міністерства оборони та Ради національної безпеки і оборони.

«Буде й значний компонент візиту за лінією Міністерства оборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей», — зазначив Володимир Зеленський.

Реклама

Президент додав, що Україна запропонувала США кілька угод у сфері оборони, які можуть посилити співпрацю між країнами: «Маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод».

Наприкінці вересня Володимир Зеленський повідомляв про домовленість із президентом США Дональдом Трампом щодо закупівлі американського озброєння через різні програми. Технічні переговори щодо цих домовленостей проведе українська делегація під час візиту.

Серед ключових тем також буде «дронова угода», за якою Сполучені Штати мають закуповувати українські безпілотники.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Раніше президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Також у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.

Останні новини про: Війна в Україні

ЄС інвестує понад €6 млн у розвиток незалежної журналістики в Україні
У Київській області через російський обстріл без електроенергії залишилися 28 тисяч родин
Свириденко: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі України
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаїв отримає ще ₴61 млн з держбюджету на шкільне харчування, на яке скаржаться батьки

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Свириденко: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі України
У Київській області через російський обстріл без електроенергії залишилися 28 тисяч родин
ЄС інвестує понад €6 млн у розвиток незалежної журналістики в Україні

Нова депутатська група, премії медикам і дороги без ремонту: як прошла виїзна сесія Миколаївської облради

Кількість аварій збільшилась в 5-10 разів, — «Миколаївводоканал» пояснив довгі терміни ремонтних робіт у місті

9 годин тому

У Миколаєві переобрали голову Інгульського районного суду

Головне сьогодні