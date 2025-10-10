Зеленський анонсував візит української делегації до США. Фото: Володимир Зеленський, Facebook

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку поїздки української делегації до Сполучених Штатів Америки.

Про це він повідомив за підсумками наради щодо міжнародної роботи української влади.

До складу делегації увійдуть прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та уповноважений із питань санкційної політики Владислав Власюк. За словами глави держави, також передбачена участь представників Міністерства оборони та Ради національної безпеки і оборони.

«Буде й значний компонент візиту за лінією Міністерства оборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україна запропонувала США кілька угод у сфері оборони, які можуть посилити співпрацю між країнами: «Маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод».

Наприкінці вересня Володимир Зеленський повідомляв про домовленість із президентом США Дональдом Трампом щодо закупівлі американського озброєння через різні програми. Технічні переговори щодо цих домовленостей проведе українська делегація під час візиту.

Серед ключових тем також буде «дронова угода», за якою Сполучені Штати мають закуповувати українські безпілотники.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Раніше президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Також у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.