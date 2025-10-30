«Технічні проблеми з месенджером», — Фалько пояснив відсутність Чайки на сесії міськради Миколаєва

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Фото: «МикВісті»

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько пояснив, чому на засідання сесії не вдалось запросити депутата від партії «ОПЗЖ» Владислава Чайку.

Мова про це йшла під час засідання сесії сьогодні 30 жовтня, пишуть «МикВісті».

Депутат Тетяна Домбровська звернулась до Дмитра Фалька, зачитавши заяву Владислава Чайки з медіа і попросила секретаря пояснити, чому так сталось. Однак виявилось, що запрошення на сесію надсилали всім, але не всі підтвердили участь. У випадку з Владиславом Чайкою повідомлення не було отримано через технічну проблему із месенджером.

— Насправді ми всіх запрошували, але не від усіх отримали відповідь. Наскільки я розумію, у пана Чайки були технічні проблеми із додатком WhatsApp, куди йому надсилались власне запрошення. Тому він його не побачив, — сказав Дмитро Фалько.

Секретар уточнив, що апарат ради вже зв’язався з депутатом і на наступне засідання Владислав Чайка планує прийти особисто.

Зазначимо, 30 жовтня вперше з 24 лютого 2022 року Миколаївська міська рада частково зібралась на офлайн засідання сесії. Міський голова Олександр Сєнкевич запропонував депутат гібридний формат роботи, як у колег у Дніпрі.

Перед сесією стало відомо, депутат Миколаївської міської ради, обраний від забороненої партії «Опозиційна платформа «За життя», Владислав Чайка сказав, що його не попередили про проведення сесії міської ради в офлан форматі.

Нагадаємо, що на сьогодні сесії миколаївських міської та обласної рад проходять онлайн. Депутати обласної ради за чотири роки лише кілька разів збиралися на сесії офлайн, зокрема у листопаді 2024 року, у травні 2025 року та у жовтні 2025 року.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проведення сесій онлайн не вплинуло на роботу міської ради. Нещодавно стало відомо, що міська рада уже два місяці не показує обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

Після цього український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.