  • понеділок

    3 листопада, 2025

  • 13.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 13.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський підписав закон про бронювання працівників, які мають проблеми з обліком

Володимир Зеленський заявив, що його рейтинг не дає підстав для змін на посаді. Фото: Офіс президент УкраїниПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президент України

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13335 щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Документ запроваджує тимчасове бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної та оборонної інфраструктури, згідно з якими вони бронюються на 45 днів одразу з моменту підписання трудових договорів.

Картка відповідного закону за підписом голови держави від 31 жовтня опублікована на сайті Верховної Ради.

У парламенті зазначили, що основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

Згідно із законом, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які:

  • не мають військово-облікового документа;

  • мають документ, оформлений неналежним чином;

  • не перебувають на військовому обліку;

  • не уточнили персональні дані.

Таке бронювання надається терміном до 45 днів. Повторне бронювання можливе лише один раз на рік у разі порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив перелік підприємств, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. Тепер до нього належать і компанії, що виробляють безпілотники, військову техніку, боєприпаси та їхні складові.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Зеленський підписав закони
«Та залюбки», — Зеленський прокоментував бажання Путіна приїхати у Покровськ
Зеленський запровадив санкції проти 14 пропагандистів і російського ВПК
Реклама

Читайте також:

новини

В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн

Юлія Бойченко
новини

До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Світлана Іванченко
новини

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський запровадив санкції проти 14 пропагандистів і російського ВПК
«Та залюбки», — Зеленський прокоментував бажання Путіна приїхати у Покровськ
Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Зеленський підписав закони

СТАТТЯ

Від реформи до реальності: як Миколаївщина бореться зі сміттям без регіонального плану

В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн

4 години тому

Зарплати робітничих професій зросли до ₴60 тисяч: найвищі у мулярів, штукатурів, сантехніків

Головне сьогодні