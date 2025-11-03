Зеленський підписав закон про бронювання працівників, які мають проблеми з обліком

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президент України

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13335 щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Документ запроваджує тимчасове бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної та оборонної інфраструктури, згідно з якими вони бронюються на 45 днів одразу з моменту підписання трудових договорів.

Картка відповідного закону за підписом голови держави від 31 жовтня опублікована на сайті Верховної Ради.

У парламенті зазначили, що основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

Згідно із законом, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які:

не мають військово-облікового документа;

мають документ, оформлений неналежним чином;

не перебувають на військовому обліку;

не уточнили персональні дані.

Таке бронювання надається терміном до 45 днів. Повторне бронювання можливе лише один раз на рік у разі порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив перелік підприємств, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. Тепер до нього належать і компанії, що виробляють безпілотники, військову техніку, боєприпаси та їхні складові.