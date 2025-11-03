Зеленський підписав закон про бронювання працівників, які мають проблеми з обліком
- Новини України
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
14:22, 03 листопада, 2025
-
Президент Володимир Зеленський підписав закон №13335 щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Документ запроваджує тимчасове бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної та оборонної інфраструктури, згідно з якими вони бронюються на 45 днів одразу з моменту підписання трудових договорів.
Картка відповідного закону за підписом голови держави від 31 жовтня опублікована на сайті Верховної Ради.
У парламенті зазначили, що основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.
Згідно із законом, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які:
-
не мають військово-облікового документа;
-
мають документ, оформлений неналежним чином;
-
не перебувають на військовому обліку;
-
не уточнили персональні дані.
Таке бронювання надається терміном до 45 днів. Повторне бронювання можливе лише один раз на рік у разі порушення правил військового обліку.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив перелік підприємств, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. Тепер до нього належать і компанії, що виробляють безпілотники, військову техніку, боєприпаси та їхні складові.
Останні новини про: Володимир Зеленський
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.