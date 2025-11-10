У ЄС розглядають спільні кредити як заміну «репараційним позикам» для України

ЄС може замінити «репараційні позики» двосторонніми кредитами для України. Фото: ukrinform.ua

У межах підготовки Єврокомісією пропозицій щодо фінансування потреб України у 2026–2027 роках розглядають альтернативи «репараційним позикам» на базі заморожених російських активів. Серед варіантів — спільні кредити країн ЄС або двосторонні позики.

Про це повідомив посадовець Євросоюзу, знайомий із процесом, у коментарі «Європейській правді».

За його словами, ЄС обговорює різні сценарії допомоги Україні, якщо Бельгія відмовиться долучатися до «репараційних позик».

«Основних опцій дві: перша — «репараційні позики» на базі заморожених активів Росії, друга — модель, коли держави-члени ЄС беруть кредити для фінансування України протягом наступних двох років», — зазначив співрозмовник.

Розглядають і третю можливість — двосторонню фінансову допомогу від окремих країн ЄС, але вона матиме допоміжний характер.

Посадовець назвав «репараційні позики» більш вигідним варіантом, адже вони не передбачають сплату відсотків, на відміну від звичайних кредитів.

За його словами, неофіційні обговорення вже тривають, а фінальне рішення ухвалять на саміті Європейської ради 18–19 грудня в Брюсселі.

Нині більшість країн ЄС підтримують саме «репараційні позики», однак проти цієї моделі досі виступає Бельгія, на території якої розміщено понад 180 мільярдів євро заморожених російських активів.

«Перемовини з Бельгією про використання російських державних активів тривають за зачиненими дверима. Але я вірю, що це має бути можливо», — додав європосадовець, наголосивши, що лідери ЄС готові врахувати занепокоєння бельгійського уряду.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз має надати Україні «надійні зобов’язання» щодо фінансування, аби розблокувати новий пакет допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Втім, план стикається з юридичними перешкодами. Бельгія, на території якої заморожено близько 140 мільярдів євро російських активів, вимагає додаткових гарантій, щоб уникнути ризиків у разі можливих судових позовів.

Єврокомісія веде переговори з бельгійською стороною та розглядає альтернативні способи фінансування, зокрема залучення коштів на ринках. Однак Валдіс Домбровскіс зазначив, що кредити можуть створити ризики для стійкості українського боргу.