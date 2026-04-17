В Україні переглянуть список країн «міграційного ризику» для залучення іноземних працівників

Міністерство закордонних справ та Служба безпеки України переглянуть перелік країн «міграційного ризику» з урахуванням потреб бізнесу в іноземній робочій силі.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час виступу перед спільнотою CEO Club.

Питання порушили на тлі дефіциту кадрів в Україні та спроб компаній залучати працівників з-за кордону, зокрема з Бангладеш, Індії, Колумбії та Ефіопії. Водночас бізнес стикається з труднощами через чинну міграційну політику.

Реклама

Кирило Буданов зазначив, що нещодавно відбулася нарада щодо відносин України з країнами Африки, за підсумками якої МЗС і СБУ доручили терміново опрацювати зміни до відповідного списку.

За його словами, однією з проблем є те, що частина іноземців після отримання посвідки на проживання в Україні виїжджає до інших країн.

«Це та проблема, яка існує і яка вам заважає. Розв’язати її повністю неможливо, навіть не мрійте», — сказав він, додавши, що під час перегляду списку деякі країни можуть виключити.

