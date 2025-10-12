  • неділя

В Україні планують будувати малі атомні реактори

Енергетична інфраструктура. Фото: getty imagesЕнергетична інфраструктура. Фото: getty images

Міністерство енергетики України оголосило про створення міжвідомчої робочої групи, яка займатиметься підготовкою плану заходів із впровадження малих модульних реакторів (ММР).

Про це повідомили у відомстві, посилаючись на першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова.

Артем Некрасов озвучив відповідну інформацію під час засідання профільного парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства.

— Ми повністю підтримуємо ідею розвитку малих модульних реакторів в Україні. Ба більше — уже створено міжвідомчу робочу групу при Міністерстві енергетики, до якої залучено представників різних установ та організацій, — зазначив Артем Некрасов.

У Міненерго пояснили, що технологія ММР вважається перспективним напрямом для світової енергетики, проте поки перебуває на етапі досліджень і демонстраційних проєктів.

У Плані заходів йтиметься не лише про загальні засади, стратегічні цілі, пріоритети та етапи впровадження ММР. Він міститиме більш комплексну аналітику щодо:

  • міжнародного досвіду та кращих світових практик,
  • можливих ризиків,
  • потенційних майданчиків для розміщення ММР в Україні,
  • інженерної, соціальної та промислової інфраструктури,
  • наявного кадрового забезпечення та науково-технічного потенціалу,
  • фінансових спроможностей та інвестиційних інструментів.

Однією зі складових такої аналітики має стати й вивчення чинного правового поля та розробка конкретних законодавчих ініціатив, щоб процес впровадження ММР був успішним.

Наразі спільно з партнерами зі США ведеться опрацювання можливостей розміщення ММР на базі українських теплових електростанцій і великих промислових підприємств. Зокрема, розглядається реалізація двох стратегічних проєктів: «Фенікс», який має на меті заміну вугільних потужностей сучасними модульними реакторами, та «Гефест», що спрямований на модернізацію сталеливарної галузі України за допомогою інноваційних і безпечних технологій ММР.

Нагадаємо, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня 2025 року стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України.

